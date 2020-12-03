Эти 10 продуктов помогут избавиться от целлюлита

Избавиться от целлюлита очень сложно, но вполне реально. Каждая женщина, у которой он есть, мечтает избавиться от апельсиновой корки. Многие тратят уйму денег на специальные массажи, волшебные мази, занятия в зале.

Но диетологи уверяют, что правильным питанием можно добиться не менее потрясающего результата, пишет medikforum.

Чтобы осуществить мечту о гладкой коже в проблемных местах, придется забыть о фаст-фуде, значительно сократить простые углеводы и вредные жиры. А налегать стоит на белок.

Яйца

Кроме наличия белка, яйца содержат вещества, способствующие правильной работе головного мозга. В продукте есть сера, витамин Е. Эти свойства способствуют красоте, выведению токсинов, замедлению процесса старения.

Нежирная говядина

Такое мясо имеет очень богатый состав. Здесь кроме белков много железа и линолиевой кислоты. Это поможет разрушить жировые соединения.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны - фрукты, помогающие избавляться от целлюлита. Благодаря наличию витамина С кожа становится более гладкой и эластичной.

Спаржа

Этот продукт поможет не только избавиться от неэстетичной корки, но и улучшит работу сосудов - укрепит стенки вен, артерий, капилляров.

Лук

В луке есть витамины С и Е, сера, а эти элементы отлично помогают в расщеплении жиров. А соответственно, устраняют апельсиновую корку.

Орехи

Миндаль, грецкие, кешью, арахис, макадамия - все это однозначно полезно для фигуры и здоровья в целом. Орехи позволяют защитить организм от атеросклероза, а также бороться с ненавистными проблемами с кожей.

Сухофрукты

Сухофрукты содержат несколько больше сахара, чем обычные, сырые фрукты. Но это крайне полезно для обмена веществ, благодаря клетчатке, солям калия, цинка.

Кисломолочные продукты

Кальций в составе этих продуктов помогает делать крепче опорно-двигательный аппарат. А линолевая кислота позволит сжечь больше жира. Стоит выбирать продукты средней жирности - обезжиренные или слишком жирные не подходят.

Жирная рыба

А вот рыба в рационе в вашем меню быть жирной, если хотите устранить целлюлит. Форель, сардины, семга и другие типы помогают бороться с ненавистными неровностями на бедрах и животе.

Ранее мы писали, какая привычка приводит к появлению целлюлита.