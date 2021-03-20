Всего 20 минут: Димопулос рассекретила топ-6 упражнений для стройности и заряда энергией

Победительница "Танцев со звездами 2020" позирует на пляже под пальмой и демонстрирует точные формы. Алый купальник выигрышно оттеняет загар смуглой красотки. К слову, Санта пояснила, почему любит красный цвет в гардеробе.

Знаменитость привыкла мотивировать своих подписчиков, а лучшее средство для этого - собственный пример. Поэтому Санта решила быть до конца откровенной.

"Для меня микро-подвиг, который случается ежедневно, – это утренняя зарядка. И лень. И не хочется. Но какой заряд энергии после!" - сделала признание звезда.

Санта предложила оптимальный набор упражнений,эффект от которых испытала на себе - комплекс, чтобы тело проснулось, а сама она начала активно дышать и получила необходимый заряд энергии на весь день. Артистка пречислила топ-6 упражнений для отличного начала утра. Он займет не более 20 минут.





Санта - обладательница идеальных форм (фото: instagram.com/santadimopulos)

1. Лимфодренажные прыжки.

100 мелких и очень быстрых прыжков на носочках, практически не отрывая их от пола, при этом важно сжимать мышцы ягодиц, ног и пресса; Это помогает запустить кровеносную систему, проснуться и взбодриться.

2. Наули – это уникальная практика массажа внутренних органов. Улучшит работу внутренних органов, выведет токсины и избавит от выпирающего животика.

3. Далее – приседания. Что важно? Не отрываем ноги от пола. Колени не выходят за уровень носков, приседаем глубоко, а не слегка. Делаем в активном темпе, но не очень быстро!

4. Пресс. Тут объяснения излишни, но на что надо обратить внимание: выдох на скручивании (дыхание важно!), обращаем внимание на шею: если она зажимается – поддерживаем ее руками. И делаем хотя бы 50 раз!

Санта Димопулос демонстрирует шикарную фигуру (фото: instagram.com/santadimopulos)

5. Планка. Очень эффективное упражнение для укрепления мышц всего тела. Важно: тело должно быть на одном уровне, попа не проваливается, не торчит вверх. Голову держим ровно, не задираем и не опускаем. Стоим так от 30 секунд и больше.

6. На выходе из планки поджимания коленей к груди: тоже планка, только с динамическим элементом. Это упражнение помогает проработать нижний пресс.