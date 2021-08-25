55-летняя Синди Кроуфорд раскрыла секрет идеальной фигуры: топ-7 эффективных упражнений
Синди Кроуфорд решила вспомнить молодость, когда записывала видеоуроки тренировок. Супермодель, которая и сейчас может похвалиться отличной спортивной формой, демонстрирует самые эффективные упражнения для пресса.
Видео она запостила в своем блоге Instagram.
"Небольшая мотивация к понедельнику. Мы с моим тренером @sarahperla1 составили этот небольшой распорядок для пресса. Ниже приведены пошаговые инструкции, если вы хотите попробовать это сами! Выполняйте каждое движение для указанного количества повторений, увеличивая я каждым разом! 3 раунда 20-30-40!".
• Скручивания стоя.
• Наклоны из стороны в сторону в полуприсяде.
• Ритмичное раскачивание в планке (4 повторения и удержание + повтор).
• Сгибание коленей в низкой планке.
• Попеременные ножницы с удержанием ног на весу.
• Велосипедные скручивания.
• Планка на коленях с попеременным дотягиванием локтя к колену (вытяните руку вперед и отведите ногу назад/поменяйте сторону).
• Боковая планка с переходом на другую сторону.
Синди Кроуфорд показала упражнения (видео: instagram.com/cindycrawford)
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