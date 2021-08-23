От Кардашьян до Хадид: 5 украинских дизайнеров, которые одевают всемирно известных звезд

За годы независимости Украины вещи made in Ukraine начали ассоциироваться с качеством и талантливым дизайном, что только подтверждает признание брендов на мировых fashion-площадках и популярность одежды, обуви и аксессуаров от украинских модельеров у звезд мирового масштаба.

РБК-Украина собрал 5 украинских брендов , которые сумели прославиться на весь мир. О посыле и знаковых вещах брендов, секретах работы с мировыми звездами и трудностях, с которыми сталкиваются украинские дизайнеры, читайте в нашем материале.

Ksenia Schnaider

Визитной карточкой бренда, который создала киевский дизайнер Ксения Шнайдер, стали необычные джинсы. Все началось с demi-denims, которые соединили в себе скинни и кюлоты, затем были ультрамодные джинсы с разной толщины штанинами, широкие с разрезами до самых бедер, джинсы-трубы с бахромой... Сегодня в коллекциях марки стали появляться и другие оригинальные вещи из джинсовой ткани, включая шубы. Ключевой посыл марки - экоотвественность. Бренд использует переработанный деним, который закупает на специальной фабрике, а также в секонд-хэндах и винтажных магазинах для самостоятельной обработки. Постепенно создатели марки научились применять эти же технологии для работы с трикотажем, хлопком и джерси.

Дуа Липа, Моника Беллуччи и Джиджи Хадид в вещах украинского бренда (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

В условиях украинских реалий строить бизнесе таких масштабов - задача непростая. И главными проблемами дизайнер считает отсутствие какой-либо поддержки от государства, отсутствие опытных специалистов в сфере и высокую конкуренцию с теми, у кого есть и поддержка, и опыт, и специалисты.

Стильные и необычные вещи мгновенно полюбились героиням streetstyle-хроник и, конечно же, не остались незамеченными самыми модными звездами мирового масштаба. По словам Ксении, она не удивлена успеху у зарубежных знаменитостей.

"Если честно, я рассчитывала и рассчитываю на гораздо большее. Именно поэтому мы не останавливаемся и продолжаем упорно работать", - говорит дизайнер.

Ксения Шнайдер (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

Наши вещи оригинальны, в них легко выделиться и произвести фурор. Они высокого качества и хорошо сидят, в них комфортно находиться целый день. Они экологичны. Они модные. Они сделаны с любовью, а это чувствуется.

Говоря о любимых клиентах, Ксения упоминает Надю Дорофееву и Ивана Дорна - потому что они всегда открыты к экспериментам и мгновенно перевоплощаются. Джамала и Алина Паш умеют подать вещи совершенно по-новому. "Из мировых знаменитостей самый запоминающийся выход в наших джинсах был у Селин Дион, но мой любимый - это белый джинсовый комплект на Дуа Липе во время ее концерта в Канаде", - отмечает Ксения.

TTSWTRS

Знаковая и узнаваемая вещь бренда TTSWTRS - телесного оттенка боди с татуировками - пришла в голову его создательнице Анне Осмехиной совершенно случайно. "Моя подруга встречалась с известным тату-мастером - Йеном Левиным. Меня настолько вдохновила и заинтересовала его энергия, что вскоре я создала капсулу с рабочим названием "tattoosweaters", - рассказывает она.

Анна Осмехина (фото: instagram.com/asmekhina)

Уже с первой коллекции, созданной в 2013-м году, марку ждал грандиозный успех: необычные и сексуальные вещи разошлись по гардеробам модных икон и блогеров. Клиентками марки стали Никки Минаж, Ирина Шейк, Кортни Кардашьян, Винни Харлоу и многие другие знаменитости. Сегодня TTSWTRS уже закрепились в списке лучших украинских брендов, а вещи создают на собственной фабрике с печатным цехом в Киеве.

Даутцен Крез, Винни Харлоу, Вера Брежнева, Аманда Стил в вещах бренда (фото: instagram.com/ttswtrs)

Jean Gritsfeldt

Жан Грицфельдт - известный украинский дизайнер, который показал свою первую коллекцию в 2012-м году. Вещи Jean Gritsfeldt - с узнаваемым характером, их отличает оригинальный крой, дерзкое соединение текстур и форм, россыпи пайеток и использование необычных принтов. В них блистают во всех смыслах Катя Осадчая, Loboda, группа "ВИА Гра", Анжелика Варум, Ирина Горбачева, Анжелика Варум, Дан Балан, Сюзанна Абдула Варнина и другие знаменитости. А в будущем - и звезды мирового масштаба, уверен Жан.

"Плох тот дизайнер, который не мечтает покорить мир, я в этом убежден. Как минимум, его изменить. Потому что в этом есть наша сила и наше призвание, - говорит он. - Не для того чтобы запостить фото со звездой… Одеть звезд никогда не было моей самоцелью. Просто звезда очень быстро берет характер образа, который ты создаешь, и очень ярко его транслирует. Наверное, потому все хотят, чтобы сильные, яркие, заряженные личности транслировали именно твой месседж на широкую аудиторию.

У меня есть определенный список звезд, которые меня вдохновляют и с которыми хотелось бы поработать. Но я не говорю о задаривании "лишь бы надели". Мне очень важно, чтобы совпадали наши системы ценностей, философия. И там к дизайнерскому труду относятся намного уважительнее, там привыкли платить за творчество и ценить его".

Тина Кароль, Анжелика Варум, Надя Дорофеева, Эрика Герцег в образах от дизайнера (фото: instagram.com/jeangritsfeldt.world)

В Украине Жан Грицфельдт - один из немногих, кто любит преподносить свои коллекции, устраивая оригинальные шоу. Свои показы модельер превращает в настоящие фешн-действа, каждый раз удивляя необычными локациями и подачей. Неудивительно, что бренд уже давно вышел на международный уровень. Jean Gritsfeldt регулярно появляется на страницах мировых глянцевых изданий, а недавно американский Harper's Bazaar включил Jean Gritsfeldt в топ-5 самых лучших брендов, представленных на неделе моды Frankfurt Fashion Week. В родной стране, несмотря на признание, дизайнер сталкивается со многими трудностями.

"Для украинского дизайнера самое главное - выжить. В нынешних условиях, когда даже твой собственный рынок мало в чем тебя поддерживает (смеется). Самое сложное - это многофункциональность, которую нам приходится в себе вмещать в ущерб творчеству. Также это местечковость в плане: каждый думает, как продвинуть себя, но, по сути, в индустрии нет цельности, которая бы представляла интересы непосредственно дизайнера и старалась ради него. С одной стороны, это многое дает: наработки опыта, скиллов, ошибок, побед, но можно было бы, мне кажется, намного сэкономить ресурс внутренний и внешний и более качественно двигаться во благо всем".

Жан Грицфельдт (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

По словам Жана, он планирует развивать бренд для международного рынка, потому что там украинских дизайнеров принимают намного лучше. "Несмотря на то что я большой фанат нашей земли, это мое место силы и всегда будет очагом творчества, потому что здесь мне удается воплощать невероятные проекты и невероятные концепты. Но там имеет вес величина таланта".

Хочется пожелать своей безумно одаренной стране системности заботы о своих талантах и желании взрастить эти таланты, которые бы смогли на своем потенциале потом и саму страну, и ее имидж вывести на другой уровень.

Cultnaked

Львоский бренд Cultnaked - еще один рекордсмен по количеству звездных поклонников. Сексуальные, оригинальные и с вызовом, вещи бренда идеально вписались в гардеробы самых ярких девушек мира: их носят Кайли и Кендалл Дженнер, Ариана Гранде, Эльза Хоск, Кэролайн Вриланд… На вопрос, как ей удалось достучаться до таких избалованных звезд, основательница бренда Мэри Фуртас отвечает просто: она шьет одежду, которую, в первую очередь, носила бы сама.

Мэри Фуртас (фото: instagram.com/maryfurtas)

"Я хотела решить свою проблему: комфортная, удобная и одновременно секси-одежа для вечеринок. Функциональность стояла на первом месте, так в нашем портфолио возник скорт, который сразу стал основой продуктовой линейки".

Скорты, или иначе - мини-юбка с шортами, которая не сковывает движений - самая популярная и узнаваемая вещь Cultnaked. Сегодня в коллекциях можно найти все: от блуз и топов до жакетов и брюк.

Ариана Гранде, Анастасия Караниколау, Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер в вещах Cultnaked (фото: instagram.com/cultnaked)

Мэри признается, что живет своей работой и уверена: нынешний успех бренда - далеко не предел. Cultnaked изначально взял курс на звезд и рынок США, и уверенно идет к своей цели. Как креативный директор и вдохновитель, в своем бизнесе она контролирует все этапы - от закупки тканей до производства вещей. Но в то же время доверяет своей команде, которая за годы работы значительно расширилась.

Я хочу, чтобы Cultnaked, или моя группа, в которую этот бренд будет входить, стала компанией ценой в миллиард долларов США. Это для начала. Для этого надо одеть много звезд и сделать много коллабораций, но всему свое время.

По словам Мэри, запросы от стилистов звезд поступают к ним регулярно, и вскоре мы узнаем о новых грандиозных коллаборациях. Почему мировые селебритис так полюбили украинский бренд?

"Мы классные! Когда надеваешь Cultnaked, чувствуешь себя богиней. Это by design. Я верю в свое видение, и вселенная отдает эту энергию обратно!", - уверена Фуртас.

Ruslan Baginskiy

Ruslan Baginskiy - украинский бренд, специализирующийся на головных уборах - может похвалиться рекордным количеством звездных выходов. Львовский дизайнер Руслан Багинский и его бизнес-партнер Петр Ясинский одними из первых поняли, что за коммуникациями и сотрудничеством в соцсетях - будущее. Сначала они стали узнаваемы на просторах Instagram, завязав в этой популярной сети массу полезных знакомств.

Руслан Багинский (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

После того как в шляпах и фуражках стали появляться звезды первой величины, включая Джиджи и Беллу Хадид, Мадонну, Синди Кроуфорд, Кайю Гербер и других, узнаваемость бренда резко пошла в гору. За этим последовали публикации в лучших модных журналах, сотрудничество с крупными онлайн-бутиками и открытие своих собственных. При этом производство Руслан намеренно оставляет украинское. По мнению дизайнера, который мастерству обучался в родном Львове, таким образом он будет показывать миру стиль и культуру Украины.

Роузи Хантинтон-Уайтли, Кайя Гербер, Майли Сайрус и Мадонна в головных уборах бренда (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)