Аккуратнее с гиалуронкой: косметолог рассказала, что продлит молодость сухой коже

Косметолог решила развеять миф о том, что сухая кожа может быть с широкими порами или высыпаниями.

"Иногда девочки пишут: "У меня сухая кожа с широкими порами / высыпаниями". Но если у вас широкие поры или кожа проблемная, а ей не хватает увлажнения, то у вас жирная и обезвоженная кожа. Сухая кожа - тип кожи от природы. Ей не хватает кожного жира. А вот обезвоженная кожа - состояние кожи, стала такой, ей просто не хватает влаги", - написала Яна.

Как ухаживать за сухой, а как - за обезвоженной кожей (фото: pexels.com)

Косметолог подчеркнула, что сухая кожа имеет свои преимущества: например, у человека с такой кожей нет прыщей. Но из-за дефицита кожного сала без ухода сухая кожа быстро становится увядающей.

Как сделать сухую кожу холеной и отсрочить старение

"Прежде чем отправиться за кремом, не забудьте: наладить питьевой режим, употреблять правильные жиры, контролировать гормоны ЩЖ и половые гормоны", - напомнила Яна.

А уже после налаживаем уход:⠀

1. Очищение должно быть очень мягким. Если не наносите макияж и spf-крем, хватит одной пенки.

2. Увлажнение. Вам нужны кремы с текстурой поплотнее.

3. Защита от солнца. Так сложилось, что сухая кожа стареет рано. А если злоупотреблять загаром и забывать про spf-крем, то прям рано-рано. Перед spf можно наносить увлажняющий крем (минут за 10-15).

4. Пилинг. Ищите АНА-кислоты: они и отшелушат, и увлажнят, и кожу сделают сияющей, и пигментацию уберут. Но если они вам идут тяжело, то РНА-кислоты или энзимы.

5. Восстановление липидного барьера. Для этого ищем кремы с сочетанием: церамиды + холестерол + жирные кислоты в соотношение 3:1:1 (примеры продуктов смотрите в посте).

6. Окклюзия - создание на коже пленки, защищающей ее от внешних факторов. Такие компоненты имитируют жирок, которого вам не хватает и поэтому блестят: минеральное масло, вазелин, силиконы, сквален, растительные масла (но с ними аккуратно).

7. Дополнительный уход: ночные маски, питательные сыворотки, тонеры, мисты (если кожу стягивает в течение дня).

Чего стоит избегать при сухой коже