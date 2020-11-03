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"Ангел" Victoria’s Secret Алексина Грэм поделилась секретом упругой кожи: всего три шага

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 19:37
"Ангел" Victoria’s Secret Алексина Грэм поделилась секретом упругой кожи: всего три шага Алексина Грэм (фото: instagram.com/alexinagraham)
Автор: Ольга Турчаникова

Модель рассказала об утренней рутине

"Ангел" Victoria’s Secret Алексина Грэм славится своей необычной внешностью. Девушка выгодно выделяется на фоне своих коллег по подиуму яркими рыжими волосами, а также милым личиком "baby face". Такой типаж особенно обожают фен-фотографы. Но чтобы быть на высоте, одних природных данных мало. Поэтому Алексина привыкла тщательно ухаживать за кожей. И, как оказалось, ее бьюти-рутина не забираем много времени. Фанаты могут в этом убедиться, посмотрев последний пост 30-летней модели, где она коротко рассказала о своем утреннем уходе.

Бьюти-рутина модели выглядит так (видео: instagram.com/alexinagraham)

Итак, первым делом Алексина очищает кожу с помощью любимого средства, которое наносит на ватный спонж, тщательно протирая кожу и убирая излишки себума. Стоит обратить внимание, что модель не использует "умывалки", предпочитая продукты, которые не требуют смывания. Затем она наносит любимую сыворотку. Третий шаг: обожаемый многими моделями и инфлюенсерами бьюти-гаджет - LED-маска.

&quot;Ангел&quot; Victoria’s Secret Алексина Грэм поделилась секретом упругой кожи: всего три шага

Алексина Грэм - одна из самых ярких "ангелов" (фото: instagram.com/alexinagraham)

"Мой утренний уход за кожей: очищение, увлажняющая сыворотка и 15 минут светодиодной терапии! Ваш рутинный уход за кожей не должен быть сложным и насыщенным множеством продуктов. Это не реклама", - рассказала Алексина.

Напомним, ранее модель показала, как проходят съемки для промо рождественской коллекции Victoria’s Secret. Компанию рыжеволосой красавице составила и ее любимая подруга, еще один "ангел" Барбара Палвин.

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