"Ангел" Victoria's Secret Алексіна Грем поділилася секретом пружної шкіри: всього три кроки

Модель розповіла про ранкову рутину

"Ангел" Victoria's Secret Алексіна Грем славиться своєю незвичайною зовнішністю. Дівчина вигідно виділяється на тлі своїх колег по подіуму яскравими рудим волоссям, а також милим личком "baby face". Такий типаж особливо обожнюють фен-фотографи. Але щоб бути на висоті, одних природних даних мало. Тому Алексіна звикла ретельно доглядати за шкірою. І, як виявилося, її б'юті-рутина не забираємо багато часу. Фанати можуть в цьому переконатися, подивившись останній пост 30-річної моделі, де вона коротко розповіла про свій ранковий догляд.

Б'юті-рутина моделі виглядає так (відео: instagram.com/alexinagraham)

Отже, першим ділом Алексіна очищає шкіру за допомогою улюбленого засобу, який наносить на ватяний спонж, ретельно протираючи шкіру і прибираючи надлишки себума. Варто звернути увагу, що модель не використовує "вмивалки", віддаючи перевагу продуктам, які не вимагають змивання. Потім вона наносить улюблену сироватку. Третій крок: улюблений багатьма моделями і инфлюєнсерами б'юті-гаджет - LED-маска.

Алексіна Грем - одна з найяскравіших "ангелів" (фото: instagram.com/alexinagraham)

"Мій ранковий догляд за шкірою: очищення, зволожуюча сироватка і 15 хвилин світлодіодним терапії! Ваш рутинний догляд за шкірою не повинен бути складним і насиченим безліччю продуктів. Це не реклама", - розповіла Алексіна.

Нагадаємо, раніше модель показала, як проходять зйомки для промо різдвяної колекції Victoria's Secret. Компанію рудоволосій красуні склала і її краща подруга, ще один "ангел" Барбара Палвін.