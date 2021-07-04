Нет апельсиновой корке! Диетолог дала схему борьбы с целлюлитом и указала на скрытые причины
Целлюлит – эстетическая проблема, которая заставляет многих женщин стесняться раздеваться на пляже и носить короткие шорты. Но что стоит за ненавистной апельсиновой коркой и какие проблемы она "прикрывает"?
Об этом подробно рассказала на странице в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.
Ключевую роль в патофизиологии целлюлита играют ослабленные соединительные ткани, увеличенные жировые клетки и нарушенная микроциркуляция в подкожном слое.
Что приводит к таким местным изменениям в подкожно-жировой клетчатке (пжк)?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
1.Нарушение микроциркуляции.
Состояние микроциркуляторного русла непосредственно связано с состоянием крупных венозных сосудов. Снижение мышечной активности и сидячий образ жизни ухудшают венозный отток, замедляют циркуляцию лимфы, что и приводит к снижению метаболизма в пжк, усилению липогенеза, и, как следствие, развитию целлюлита.
Длительная сидячая работа препятствует нормальному кровотоку в нижних конечностях, вызывая венозный/лимфатический застой и повреждение капилляров.
Известно, что заболевания вен и лимфатических сосудов имеются у 56% пациенток с целлюлитом.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Нарушение венозного оттока, застой лимфы ведут к повышению проницаемости сосудистой стенки и выходу плазмы в интерстициальное (межклеточное) пространство. Возникающие при этом отек в пжк и гипоксия усугубляют нарушения микроциркуляции и уплотнению соединительнотканных перегородок.
Вывод:
- контролируем достаточный уровень физической активности ежедневно;
- подключаем дополнительные мероприятия по улучшению микроциркуляции: массажи, аппаратные процедуры, лимфодренажные упражнения;
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- по назначению специалиста курсами пропиваем лимфодренажные напитки и препараты;
- проходим своевременный медицинский контроль и коррекцию состояния лимфатической системы и венозного русла.
2.Гормональный дисбаланс.
Синдром доминирования эстрогенов. Подкожно-жировая клетчатка гормонзависимая и очень реагирует на гормональные дисбалансы. Именно по этой причине у худеньких девушек также бывает достаточно выраженный целлюлит.
Избыток эстрогена повышает уровень гиалуроновой кислоты в дерме, что способствует увеличению количества межклеточной жидкости и превращению растворимого коллагена в нерастворимый.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Гормональные изменения в период беременности и кормления тоже не редкость. В 20% случаев целлюлит развивается во время и сразу после беременности.
Гипотиреоз, АИТ также усугубляют проявления целлюлита.
Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко перечислила топ-10 ошибок в начале похудения, которые мешают добиться желаемого.