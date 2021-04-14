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Дочь Джуда Лоу демонстрирует главные весенние тренды макияжа: подойдет всем

Новина українською → Великобритания, Среда 14 апреля 2021 20:26
Дочь Джуда Лоу демонстрирует главные весенние тренды макияжа: подойдет всем Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айрис Лоу не перестает удивлять. В этот раз старшая дочь Джуда Лоу, которая на днях перевоплотилась в соблазнительную брюнетку, стала блондинкой. Оба лука невероятно к лицу юной красотке. Тем не менее, примерять их в обычной жизни она не намерена. Модель примерила образ для съемки Dior.

Также на фото в ее блоге акцент сделан на трендовом макияже, который создавала знаменитая визажистка Лиза Элдридж. В нем отразились ключевые тенденции модного мейк-апа этой весны. Вдохновляемся!

Лиза сделала своей модели легкий невесомый тон с золотистым сиянием, а также золотисто-коричневые smoky eyes. Визажистка не стала использовать подводку, оставив только дымку теней. Таким образом, длинные подкрученные ресницы Айрис стали выделяться еще сильнее.

Дочь Джуда Лоу демонстрирует главные весенние тренды макияжа: подойдет всемДочь Джуда Лоу демонстрирует главные весенние тренды макияжа: подойдет всемДочь Джуда Лоу демонстрирует главные весенние тренды макияжа: подойдет всем

Айрис Лоу в новой съемке (фото: instagram.com/lirisaw)

Губы она прокрасила по контуру розовым карандашом, а помаду подобрала ему в тон, оттенка пыльной розы.

Но главной изюминкой стали, несомненно, брови. Лиза продемонстрировала один из главных трендов на высветленные (выбеленные) брови, который просто заполонил подиумы. Разумеется, такой вариант подойдет в повседневной жизни не всем. Но то, что линию бровей стоит делать этой весной более мягкой и растушеванной, это точно.

Напомним, Айрис Лоу также любит показывать стильные образы на каждый день.

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