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Дочка Джуда Лоу демонструє головні весняні тренди макіяжу: підійде всім

Новость на русском → Великобританія, Середа 14 квітня 2021 20:26
Дочка Джуда Лоу демонструє головні весняні тренди макіяжу: підійде всім Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айріс Лоу не перестає дивувати. Цього разу старша дочка Джуда Лоу, яка днями перевтілилася у спокусливу брюнетку, стала блондинкою. Обидва лука неймовірно до лиця юній красуні. Тим не менш, приміряти їх в звичайному житті вона не має наміру. Модель приміряла образ для зйомки Dior.

Також фото в її блозі акцент зроблений на трендовому макіяжі, який створювала знаменита візажистка Ліза Елдрідж. У ньому відбилися ключові тенденції модного мейк-апу цієї весни. Надихаємося!

Ліза зробила своїй моделі легкий легкий тон з золотистим сяйвом, а також золотисто-коричневі smoky eyes. Візажистка не стала використовувати підводку, залишивши тільки серпанок тіней. Таким чином, довгі, закручені вії Айріс стали виділятися ще сильніше.

Дочка Джуда Лоу демонструє головні весняні тренди макіяжу: підійде всімДочка Джуда Лоу демонструє головні весняні тренди макіяжу: підійде всімДочка Джуда Лоу демонструє головні весняні тренди макіяжу: підійде всім

Айріс Лоу в новій зйомці (фото: instagram.com/lirisaw)

Губи вона пофарбувала по контуру рожевим олівцем, а помаду підібрала йому в тон, приглушеного відтінка троянди.

Але головною родзинкою стали, безсумнівно, брови. Ліза продемонструвала один з головних трендів на висвітлені (вибілені) брови, який просто заполонив подіуми. Зрозуміло, такий варіант підійде в повсякденному житті не всім. Але те, що лінію брів варто робити цієї весни більш м'якою і розтушованою, це точно.

Нагадаємо, Айріс Лоу також любить показувати стильні образи на кожен день.

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