Базовые украшения: стилист назвала аксессуары, которые будут всегда актуальными
Аксессуары - это изюминка образа. Без них, конечно, можно обойтись, но будет пресно. Чтобы всегда выглядеть стильно, стоит иметь в своем гардеробе базу из украшений, которые никогда не выходят из моды.
Об этом рассказала в своем блоге в Instagram стилист Анна Пономаренко.
Стилист назвала украшения, которые смело можно приобретать для своего гардероба на месяцы и даже на годы вперед, не боясь, что они утратят свою актуальность и станут "не трендовыми".
Стилист Анна Пономаренко назвала свою базу украшений (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)
Она призналась, что ей часто задают вопрос, как не забывать носить украшения? Но ответ здесь только один, уверена Анна: сделать это своей привычкой, других вариантов нет.
Поставьте напоминалку в телефоне или прилепите стикер с надписью "а бусики?" на зеркало, посоветовала Анна, а потом носить украшения станет так же естественно, как одеваться.
Украшения, которые не теряют актуальности (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)
Список базовых украшений от стилиста Анны Пономаренко:
- Серьги-кольца любой комфортной для вас крупности;
- Серьги с жемчугом средней крупности;
- Лаконичная брошь, антикварная или любая другая, милая вашему сердцу;
- Тонкий или средний лаконичный браслет золотистый, серебристый, кожаный, цельный или цепочка;
- Цепочка с подвеской длиной до 45 см, средней крупности;
- Цепочка или подвеска, которая вам дорога;
- Лаконичное кольцо.
"Такой набор позволит вам добавлять украшения как в повседневные образы, так и для выхода. Их актуальность с течением времени не меняется, можно добавлять новые, более актуальные формы к уже существующим и получать модный микс", - подытожила Анна.
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