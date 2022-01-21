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Белый консилер для свежего взгляда: новый бьюти-лайфхак взорвал Tik Tok

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Пятница 21 января 2022 16:39
Белый консилер для свежего взгляда: новый бьюти-лайфхак взорвал Tik Tok Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

В TikTok стал вирусным ролик, в котором девушка наносит вокруг глаз белую пасту, а сверху – тональное основание. Как оказалось, она использовала белый консилер, который поможет добиться свежего взгляда и более яркого макияжа.

Видео было опубликовано на странице юзера blumarinebae в Tik Tok.

На видео девушка наносит белый консилер под глаза и вокруг них, что выглядит довольно странно. Сначала она сама скептически смотрит на себя, однако конечный результат впечатляет.

Сверху этот консилер перекрывается тональным средством и смешивается с ним, в результате делая область вокруг глаз более светлой и яркой.

@blumarinebae

Run! don’t walk 2 ulta ..

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