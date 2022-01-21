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Білий консилер для свіжого погляду: новий б'юті-лайфхак підірвав Tik Tok

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П'ятниця 21 січня 2022 16:39
Білий консилер для свіжого погляду: новий б'юті-лайфхак підірвав Tik Tok Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

У TikTok став вірусним ролик, в якому дівчина наносить навколо очей білу пасту, а зверху – тональну основу. Як виявилося, вона використовувала білий консилер, який допоможе домогтися свіжого погляду і більш яскравого макіяжу.

Відео було опубліковано на сторінці юзера blumarinebae в Tik Tok.

На відео дівчина наносить білий консилер під очі і навколо них, що виглядає досить дивно. Спочатку вона сама скептично дивиться на себе, проте кінцевий результат вражає.

Зверху цей консилер перекривається тональним засобом і змішується з ним, в результаті роблячи область навколо очей більш світлою і яскравою.

@blumarinebae

Run! don’t walk 2 ulta ..

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