Белый консилер для свежего взгляда: новый бьюти-лайфхак взорвал Tik Tok

В TikTok стал вирусным ролик, в котором девушка наносит вокруг глаз белую пасту, а сверху – тональное основание. Как оказалось, она использовала белый консилер, который поможет добиться свежего взгляда и более яркого макияжа.

На видео девушка наносит белый консилер под глаза и вокруг них, что выглядит довольно странно. Сначала она сама скептически смотрит на себя, однако конечный результат впечатляет.

Сверху этот консилер перекрывается тональным средством и смешивается с ним, в результате делая область вокруг глаз более светлой и яркой.