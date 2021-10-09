Безупречна с головы до ног: 3 секрета красоты Кейт Миддлтон, которые может повторить каждая

Герцогиня Кембриджская всегда выглядит превосходно с головы до ног. Жена принца Уильяма - признанная икона стиля, которая всегда одевается безупречно. Еще у нее самая узнаваемая прическа и безупречная кожа. А в последнее время герцогиня выглядит даже более роскошно, чем обычно.

Ресницы

На премьере "Бонда" на прошлой неделе мать троих детей появилась в изысканном золотом платье, а завершили лук вечерний макияж. Изюминка его - накладные ресницы, которые отлично дополнили smoky eyes Кейт, сделав взгляд лучезарным. Такой трюк несложно повторить самостоятельно. Главное - выбирать ресницы средней длины и натурального эффекта, которые легко приклеить в домашних условиях. По мнению визажистов, накладные ресницы помогают "открыть" глаза и придать лицу более молодой вид.

Кейт на премьере "Бонда" (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кожа

Уже через день после премьеры у Кейт был запланирован визит в Северную Ирландию. И герцогиня просто сбила с ног красотой эффектом "влажной" кожи. Косметологи единодушны: из множества средств для достижения молодого сияния быстрее всего сработает применение сыворотки с витамином С. К тому же использование такой сыворотки утром и вечером даст дополнительную защиту от проблем с кожей.

Кожа Кейт выглядит молодой и свежей (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Волосы

Чаще всего Кейт Миддлтон появляется на мероприятиях с распущенными волосами. А потому "конский хвост" Кейт в Северной Ирландии привлек внимание. С его помощью герцогиня выставила в выгодном свете свои великолепные густые упругие волосы, а также сделала лук более современным и игривым. Также с его помощью жена принца Уильяма создала образ более дружелюбный, чтобы стать "своей".

Кейт с хвостом (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)