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Блестящие идеи для новогоднего макияжа: 5 лучших образов от звездных визажистов

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Среда 15 декабря 2021 20:30
Блестящие идеи для новогоднего макияжа: 5 лучших образов от звездных визажистов Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/cgonzalezbeauty)
Автор: Ольга Турчаникова

На макияж для новогодней ночи накладывается особая ответственность – он должен быть стойким, выразительным и необычным.

Если вы не знаете, как справиться с этой задачей, берите пример со звездных визажистов.

Алессандра Амбросио

Графичные стрелки добавляют взгляду выразительности, а образу - драматичности. Единственный их недостаток - необходимо иметь определенные навыки. Но пока что еще есть время потренироваться перед новогодней вечеринкой.

Лили Олдридж

Мягко растушеванные smoky выглядят так заманчиво и загадочно, что вы точно будете привлекать всеобщее внимание. Попробуйте добавить в уголки глаз немного больше сияющих теней.

Джиджи Хадид

Для этого макияжа вам нужно соединить несколько блестящих оттенков теней, добавить блеск для губ и проработать брови карандашом. Сверху на веки нанесите глиттер.

Хейли Бибер

Четкие стрелки и накладные ресницы делают глаза буквально "в поллица". А "пушистые" брови только добавляют эффекта. Губы в таком макияже лучше оставить нейтральными.

Винетрия

И в завершение образ из коллекции Пэт Макграт, которая давно возвела золотое сияние в культ. Больше блеска, глянца и гламура - девиз визажистки. К Новоу году то что надо!

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