ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блискучі ідеї для новорічного макіяжу: 5 кращих образів від зіркових візажистів

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 20:30
Блискучі ідеї для новорічного макіяжу: 5 кращих образів від зіркових візажистів Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/cgonzalezbeauty)
Автор: Ольга Турчанікова

На макіяж для новорічної ночі накладається особлива відповідальність - він повинен бути стійким, виразним і незвичайним.

Якщо ви не знаєте, як впоратися з цим завданням, беріть приклад із зіркових візажистів.

Алессандра Амбросіо

Графічні стрілки додають погляду виразності, а образу - драматичності. Єдиний їх недолік - необхідно мати певні навички. Але поки що ще є час потренуватися перед новорічною вечіркою.

Лілі Олдрідж

М'яко розтушовані smoky виглядають так заманливо і загадково, що ви точно будете привертати загальну увагу. Спробуйте додати в куточки очей трохи більше сяючих тіней.

Джіджі Хадід

Для цього макіяжу вам потрібно з'єднати кілька блискучих відтінків тіней, додати блиск для губ і опрацювати брови олівцем. Зверху на повіки нанесіть гліттер.

Хейлі Бібер

Чіткі стрілки і накладні вії роблять очі буквально "в півлиця". А "пухнасті" брови тільки додають ефекту. Губи в такому макіяжі краще залишити нейтральними.

Вінетрія

І на завершення образ з колекції Пет Макграт, яка давно звела золоте сяйво в культ. Більше блиску, глянцю і гламуру - девіз візажистки. До Нового року - те що треба!

Також читайте, як зберегти волосся чистим довше: 6 робочих лайфхаків.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвав причини почастішання інсультів у молодих українців
Лікар назвав причини почастішання інсультів у молодих українців