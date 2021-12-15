Блискучі ідеї для новорічного макіяжу: 5 кращих образів від зіркових візажистів
На макіяж для новорічної ночі накладається особлива відповідальність - він повинен бути стійким, виразним і незвичайним.
Якщо ви не знаєте, як впоратися з цим завданням, беріть приклад із зіркових візажистів.
Алессандра Амбросіо
Графічні стрілки додають погляду виразності, а образу - драматичності. Єдиний їх недолік - необхідно мати певні навички. Але поки що ще є час потренуватися перед новорічною вечіркою.
Лілі Олдрідж
М'яко розтушовані smoky виглядають так заманливо і загадково, що ви точно будете привертати загальну увагу. Спробуйте додати в куточки очей трохи більше сяючих тіней.
Джіджі Хадід
Для цього макіяжу вам потрібно з'єднати кілька блискучих відтінків тіней, додати блиск для губ і опрацювати брови олівцем. Зверху на повіки нанесіть гліттер.
Хейлі Бібер
Чіткі стрілки і накладні вії роблять очі буквально "в півлиця". А "пухнасті" брови тільки додають ефекту. Губи в такому макіяжі краще залишити нейтральними.
Вінетрія
І на завершення образ з колекції Пет Макграт, яка давно звела золоте сяйво в культ. Більше блиску, глянцю і гламуру - девіз візажистки. До Нового року - те що треба!
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