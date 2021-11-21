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Если быстро пачкаются волосы: трихолог назвала возможные причины и предложила решение

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Воскресенье 21 ноября 2021 08:24
Если быстро пачкаются волосы: трихолог назвала возможные причины и предложила решение Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Почему одни могут мыть голову пару раз в неделю, а другие получают жирные волосы уже на следующее утро? Это особенность кожи головы или просто ошибки в уходе?

Косметолог-трихолог перечислила в Instagram возможные причины и посоветовала, как действовать в каждом случае.

1. Тип кожи головы

Несомненно, обладатели сухой кожи со слабо выраженными сальными железами будут мыть голову реже. Если же Вам от природы достались сальные железы с активной жизненной позицией, то ничего не поделаешь - моем голову так часто, как того требует ситуация.

Не пытайтесь "переучить" кожу на редкое очищение - не получится. Тем более, если у Вас себорейный дерматит (перхоть) - получите обострение.

2. Жирная кожа лица

Волосы вполне могут собрать на себя кожное сало и с лица (особенно со лба). Руки, головные уборы и свободные причёски будут активно помогать процессу.
Старайтесь меньше трогать руками волосы.

Пользуйтесь матирующими кремами - пусть они собирают на себе лишнее кожное сало.

Если быстро пачкаются волосы: трихолог назвала возможные причины и предложила решение

3. "Это все гормоны"

Данный пункт больше для родителей взрослеющих детей. С приближением пубертата меняется гормональный фон, увеличивается количество андрогенов, сальные железы начинают работать активнее и волосы требуют более частого очищения.

Не нужно принципиально мыть голову один-два раза в неделю, "как всегда мыли". Меняйте шампунь и частоту его использования, как того требует состояние кожи.

4. Неподходящий шампунь

Все шампуни обладают различной очищающей способностью. Выберете средство для вашего типа кожи.

Популярные безсульфатные шампуни не очень подходят для жирной кожи головы (слишком мягко очищают), а вот для сухой и нормальной - вполне.

5. Неправильное кондиционирование

Наносите кондиционер, отступая несколько сантиметров от кожи головы, а после хорошо смывайте его водой. Также некоторые несмываемые средства и стайлинг могут требовать более интенсивного очищения.

6. Сушите волосы сразу

Долгие хождения с полотенцем на голове, сон с мокрой головой... Теплышко, влажно - настоящая баня, в которой сальные железы начинают работать на полную.

Правильная сушка феном будет только на пользу волосам и коже головы.

Если быстро пачкаются волосы: трихолог назвала возможные причины и предложила решениеИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева рассказала, к чему может привести неразумное использование патчей.

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