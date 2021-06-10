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Как быстро убрать высыпания: косметолог поделилась секретными средствами

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Четверг 10 июня 2021 13:38
Как быстро убрать высыпания: косметолог поделилась секретными средствами Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

На носу важное мероприятие, свидание или деловая встреча, а предательски высочивший прыщик портит весь внешний вид. Какие средства действительно помогут справиться с проблемой максимально быстро и какие компоненты должны входить в их состав, рассказала косметолог Ольга Петрунина.

На странице в Instagram она перечислила топ компонентов, которые помогут локально бороться с высыпаниями.

В работе с высыпаниями нужно быть предельно внимательным и сосредоточенным. Когда мы работаем с кожей лица, мы должны понимать, что она живет своей активной жизнью. У кожи есть своя микрофлора, кислотно-щелочной баланс, особенности. Кожа - это орган, такой же, как и любой другой орган в нашем организме, только еще и защищает весь организм.

При работе с высыпаниями мы нормализуем рн-баланс, регулируем выработку кожного сала, но не пересушиваем и не убиваем кожу.

Ретинол, кислоты - компоненты, которые чаще всего можно встретить в составе продуктов для проблемной кожи.

Как быстро убрать высыпания: косметолог поделилась секретными средствами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Летом с ними нужно быть осторожными. Тем не менее, большинство средств мы можем использовать даже в период активного солнца. Главное правило - соблюдать все рекомендации специалиста.

При работе с проблемной кожей важен комплексный подход. Но иногда нужно помочь коже избавиться от одного или нескольких предательски вскочивших прыщиков. Для этого существуют средства для локального применения.

Компоненты, которые работают с разными воспалениями и решают разные задачи: осветляют пигментацию, увлажняют кожу, улучшают ее цвет, уменьшают жирный блеск, сужают поры, матируют:

Как быстро убрать высыпания: косметолог поделилась секретными средствами

Как быстро убрать высыпания: косметолог поделилась секретными средствами

Как быстро убрать высыпания: косметолог поделилась секретными средствами

Как быстро убрать высыпания: косметолог поделилась секретными средствами

Как быстро убрать высыпания: косметолог поделилась секретными средствами

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко рассказала, стоит ли мыть голову ежедневно.

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