Як швидко прибрати висипання: косметолог поділилася секретними засобами

На носі важливий захід, побачення або ділова зустріч, а зрадницьки височів прищик псує весь зовнішній вигляд. Які засоби дійсно допоможуть впоратися з проблемою максимально швидко і які компоненти повинні входити до їх складу, розповіла косметолог Ольга Петруніна.

На сторінці в Instagram вона перерахувала топ компонентів, які допоможуть локально боротися з висипаннями.

У роботі з висипаннями потрібно бути гдуже уважним і зосередженим. Коли ми працюємо зі шкірою обличчя, ми повинні розуміти, що вона живе своїм активним життям. У шкіри є своя мікрофлора, кислотно-лужний баланс, особливості. Шкіра - це орган, такий же, як і будь-який інший орган в нашому організмі, тільки ще й захищає весь організм.

При роботі з висипаннями ми нормалізуємо рн-баланс, регулюємо вироблення шкірного сала, але не пересушуємо і не вбиваємо шкіру.



Ретинол, кислоти - компоненти, які найчастіше можна зустріти в складі продуктів для проблемної шкіри.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Влітку з ними потрібно бути обережними. Проте, більшість засобів ми можемо використовувати навіть в період активного сонця. Головне правило - дотримуватися всіх рекомендацій фахівця.



При роботі з проблемною шкірою важливий комплексний підхід. Але іноді потрібно допомогти шкірі позбутися від одного або декількох зрадницьких прищиків. Для цього існують засоби для локального застосування.

Компоненти, які працюють з різними запаленнями і вирішують різні завдання: освітлюють пігментацію, зволожують шкіру, покращують її колір, зменшують жирний блиск, звужують пори, матують:

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)