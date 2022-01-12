Как быстро вернуться в форму: Изабель Гулар, Ева Лонгория и другие звезды дают советы

Многие звезды шоу-бизнеса не прекращали активные тренировки даже в период новогодних праздников. Как известно, движение помогает разогнать метаболизм и включить защитные силы организма от вирусов и простуд. Но разумеется, многие преследовали и другую цель – оставаться в форме. Предлагаем вдохновиться советами звезд и выбрать себе направление занятий по вкусу.

Изабель Гулар (видео: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель Гулар давно занимается йогой, а ее ролики с асанами в разных точках мира стали вирусными. Девушка советует скорнцентрироваться на результате и регулярности. Даже небольшие занятия каждый день помогут сделать тело гибким, а разум – спокойным.

Ева Лонгория (видео: instagram.com/evalongoria)

Новый год Ева Лонгория начала в спортзале. Актриса любит силовые тренировки, а также занятия с личным тренером. В новом видео она демонстрирует упражнения для ягодиц и ног.

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель Алессандра Амбросио и дня не может провести без тренировки. В период зимних праздников она особенно часто практиковала пробежки. Отлично освежает мысли и способствует снятию стресса!

Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Дэвид Бекхэм, который отправился с женой, детьми и родителями в круиз, наконец вернулся в спортзал. Экс-футболист продемонстрировал, что подтягивания на планке – его личный способ оставаться в безупречной форме.

Малума (фото: instagram.com/maluma)

Колумбийский певец и композитор обожает подвижные игры на пляже, а также водные виды спорта. Вы и не заметите, как отвлекаетесь от многочисленных блюд в отеле и переключаетесь на живое общение и движение.

Тейлор Хилл (фото: instagram.com/taylor_hill)

Американская топ-модель Тейлор Хилл знает силу стретчинга. Регулярные растяжки помогают проработать мышцы задней поверхности ног и ягодиц, а также способствуют отличному кровообращению в органах малого таза. Ну и, нечего греха таить – живописные фото с занятий привлекают к ее блогу многочисленных фолловеров.

Эшли Грэм (видео: instagram.com/ashleygraham)

Американская модель, которая недавно родила близнецов, даже на последних сроках беременности не прекращала занятий йогой. Мотивация для будущим мам!