Бьюти-битва: беременная Рианна выпустит коллекцию макияжа всего через день после Кайли Дженнер

"Когда вы наносите красную помаду, она сразу придает вам уверенности. Мне нравится, что любая девушка может накрасить губы одним движением и тут же почувствовать себя сильной и притягательной", – рассказывает Рианна о новом продукте собственного бьюти-бренда.

Помады оставляют на губах ультрамодное полуматовое покрытие, а также отличаются особой формой: благодаря заостренным краям вы можете сделать четкий контур без использования карандаша. Так что новинка Fenty Beauty наверняка будет пользоваться огромным спросом.

"Эта мягкая матовая формула – это все, что вам нужно – она включает гиалуроновую кислоту и витамины C и E для комфортного и длительного ношения. Экологически чистая упаковка, многоразовая и ультра-роскошная!", – хвалит помады звезда.

Новая коллекция Рианны (фото: instagram.com/fentybeauty)

Приобрести их можно будет с 4 февраля, стоимость новинки – $20. Интересно, что ранее еще одна будущая звездная мама и бизнесвумен – Кайли Дженнер – анонсировала свою коллекцию макияжа. Причем ее линия увидит мир всего на день раньше, чем коллекция Рианны. На данный момент, поклонники резко критикуют ее качество. Так что певица может сыграть на этом.