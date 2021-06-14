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Читай по лицу: диетолог научила проводить самодиагностику по внешнему виду

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 10:45
Читай по лицу: диетолог научила проводить самодиагностику по внешнему виду Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Осмотр лица - довольно простой вспомогательный метод определения болезни или дисбаланса в том или ином органе. Существуют проверенные и показательные диагностические критерии, как в современной медицине, так и в древней тибетской медицине.

Диетолог Тиана Фиалкова на странице в Instagram рассказала, как по внешним признакам определить проблемы в организме.

Итак, начнем с осмотра и уделим пристальное внимание состоянию и цвету кожных покровов и не только.

Белки глаз (склера). Они должны быть белыми, ровно окрашенными.
Их желтизна свидетельствует о проблеме с печенью или с желчевыделительной системой.

  • Насыщенно желтые белки бывают при гепатите.
  • Желтоватые, неровно окрашенные, с вкраплениями и сосудистыми прожилками – признак наличия интоксикации организма по той или иной причине (болезнь печени или почек, инфекционное заболевание, отравление).
  • Сероватый оттенок белков говорит о хронической усталости и апатии.
  • Голубоватый – об истощении защитных сил организма и, возможно, о наличии анемии.

Читай по лицу: диетолог научила проводить самодиагностику по внешнему виду

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Брови. Густые брови - здоровый признак. Выпадение и поредение бровей с наружной трети часто бывает при АИТ, гипотиреозе, дефиците йода в организме.

Губы. Сухость и потресканные губы на часто или постоянной основе (не берем случай с интоксикацией во время болезни с гипертермией) говорят об обезвоженности организма, переедании простыми углеводами (потресканные губы - частая проблема сладкоежек), о дефиците жиров. Губы отражают состояние желудка и селезенки. А эти органы любят теплую и маслянистую пищу со специями.

Нос. Отражает состояние толстого кишечника. Хронический ринит и неполное дыхание зачастую связаны с вялым толстим кишечником и слабой функцией очищения, при склонности к запорам. Полипы в носу не первопричина ринита, а уже следствие нерешенных хронических проблем с толстым кишечником.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова расписала поэтапную схему мотивации для худеющих.

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