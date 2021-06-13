Это работает! Диетолог поделилась личными секретами мотивации для похудения

Мотивация – это всплеск эмоций, порождающий огромное желание начать действие прямо здесь и сейчас. Но как пробудить в себе это стремление и не бросить задуманное на полпути?

Диетолог Ева Шишова в Instagram напоминает, что мотивация волнообразна и делится линым опытом, как же похудеть, не сворачивая с намеченного пути.

Сегодня вас "прет", и вы готовы горы свернуть, а завтра – "Да ну...потом...я и так красивая, я уже похудела на 300 г, можно и отдохнуть". Узнали себя? Тогда стоит воспользоваться личным опытом диетолога.

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Шаг 1

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Перестаньте себя жалеть! На себя нужно разозлиться! Жалость к себе – чувство, которое мешает 90% людей добиться успеха.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Готовить на себя отдельно мне тяжело. Маленький ребенок спит, я должна тоже поспать, я же так не высыпаюсь. А еще мне тяжело тащить из магазина 1 кг гречки и курицу!" А вот хлеб, колбаску и конфетки почему-то всем тащить легко? Все вышеперечисленные примеры – это жалость к себе, не более

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Как на себя правильно разозлиться?

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Скажите себе: "У меня одна жизнь, я хочу ее прожить в красивом и здоровом теле, я хочу, чтобы мной восхищался мой любимый и его друзья! Да, да, друзья тоже пусть восхищаются! Почему Светка из соседнего подъезда родила троих и ходит с кубиками на животе, а я уже в халат домашний не влезаю?! Я тоже достойна красивой фигуры!"

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Шаг 2



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Теперь пока вас "прет", вы должны по максимуму сделать шаги к стройной фигуре:

Потренируйтесь сегодня, пока есть желание, и не важно, что сегодня по плану тренировки нет! А завтра может не быть мотивации.

Бегите в магазин за овощами, мясом, за абонементом в зал, распланируйте походы в зал

Нарежьте овощи, мясо, спланируйте свое питание по дням, разложите по контейнерам и в морозилку

Шаг 3

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Мотивации нужна подпитка. Постоянно. Покупайте себе что-нибудь, связанное с похудением, спортом и питанием, не обязательно покупать каждый день тренажеры и аэрогрили. Можно купить красивую тарелку, футболку на тренировку, добавки (L-карнитин, ВСАА), да хоть носки или купите какой-то новый продукт, который давно хотели.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Делайте это, когда позволяют финансы или когда чувствуете, что скоро срыв. Раз в 2-3 месяца можно совершать покупки побольше, сковороду для жарки без масла или новую спортивную форму.