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Делает мягкими и шелковистыми: трихолог научила правильно выбирать полотенце для волос

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Четверг 22 июля 2021 12:38
Делает мягкими и шелковистыми: трихолог научила правильно выбирать полотенце для волос Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Полотенце для волос – важно какое? Ответ однозначный – да! Какими бывают полотенца и какому материалу отдать предпочтение рассказала трихолог Лариса Пономаренко.

В Instagram эксперт научила правильно выбирать полотенце для волос и пояснила, какими критериями обладает каждый из материалов, из которых они обычно изготовлены.

В составе полотенца для волос должны быть исключительно натуральные материалы – хлопок, шелк, бамбук.

Хлопок.

Полотенца из хлопка хорошо впитывают влагу с волос, не "запаривая" волосы даже при продолжительном ношении полотенца на мокрых волосах, поскольку хлопковая нить хорошо пропускает воздух. Чем мягче хлопковое полотенце, тем качественнее скрутка нити, из которой оно сделано. Эти полотенца относительно недорогие, но отлично сочетают цену и качество.

Делает мягкими и шелковистыми: трихолог научила правильно выбирать полотенце для волос

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Шелк.

Шелковые полотенца идеальны для волос. Шелковая нить сглаживает кутикулы волос, что позволяет удержать влагу внутри волоса. Шелковые полотенца относятся к классу люкс и идеально ухаживают за волосами, даря им мягкость и шелковистость. Относительно высокая стоимость такого полотенца абсолютно оправдана! Кстати, такое полотенце – идеальный подарок.

Бамбук.

Преимущество бамбуковых полотенец – отличная впитываемость, в разы лучше, чем у хлопковых полотенец. К тому же, бамбук имеет антибактериальные свойства и они абсолютно гипоаллергенны. Легкие, тонкие, мягкие и шелковистые – идеальное полотенце для волос.

Синтетика – вот синтетической нити вообще не должно быть в полотенце для волос! Синтетика может вызвать сухость и намагничивание волос. Поскольку синтетическая нить не позволяет воздуху циркулировать, волосы в таком полотенце "задыхаются". Такие полотенца категорически нельзя использовать для просушки волос.

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