Не делай так: топ-11 привычек, провоцирующих высыпания

Топ-11 привычек, вызывающих высыпания:

1. Вы умываетесь только 1 раз в день.

Умываться нужно 2 раза в день: утром и вечером. За день на коже лица мы собираем коллекцию из пыли, грязи, бактерий. И если руки нас приучили мыть сразу по возвращении домой с улицы, то умывать лицо мы стремимся не всегда.

Если вы будете наносить крем на неочищенную кожу, то через образовавшуюся плёнку он, во-первых, не впитается, а во-вторых, смешанный с грязью и пылью, вызовет воспаления и высыпания.

2. Ненадлежащим образом смываете макияж.

Сначала смываем мицеллярной водой или двухфазным средством - умывание гелем - протираем лосьоном - наносите крем.

3. Умывание агрессивными средствами, которые пересушивают и травмируют кожу, нарушают её защитный барьер (мыло, хлоргексидин, а некоторые умываются стиральным порошоком)..

4. Используете плотные, дешевые тональные средства масс-маркет, которые забивают поры. Замените на более легкие BB, CC кремы, например, аптечных брендов (есть даже дневные лечебные кремы с тоном).

5. Ненадлежащая обработка кистей, спонжей для нанесения макияжа.

6. Много простых углеводов и фаст фуда в рационе, которые стимулируют работу сальных желез.

7. Хронический стресс и недосыпание.

8. Трогаете лицо руками на протяжении дня.

Одна из самых распространённых привычек, когда вы сидите за компьютером или телефоном и бессознательно трогаете лицо руками.

9. Употребление молочных продуктов. У некоторых есть связь с высыпаниями, у кого-то нету. Как проверить? Отмените на 3 недели всю молочку, а далее постепенно вводите в рацион по одному продукту. Слушайте свой организм!

10. Старайтесь не прислонять телефон к щекам и дезинфицировать антисептиком 2-3 раза в день.

11. Меняйте маску каждые 2 часа, а лучше изготовить самостоятельно из марли, которая будет дышать и не натирать (видео есть на YouTube).



Иллюстративное фото (pexels.com)

Если есть длительные высыпания - обратитесь на консультацию к дерматологу.