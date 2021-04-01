Все дело - в правильном макияже: звезда "плюсов" Людмила Барбир раскрыла секрет сияющей кожи

Телезвезда признается: ранние подъемы на эфир дают о себе знать. Но есть секреты, которые помогают быстро взбодриться утром и привести кожу в тонус: легкий массаж лица, тоник для чувствительной кожи, сыворотка и патчи под глаза. А дальше вместе со стилистом Яной Гаценко и визажистами остается создать безупречный эфирный образ.

Свежая здоровая кожа - тренд вне сезона (фото: пресс-служба "1+1")

"Здоровая кожа - главный тренд вне сезона, - рассказывает Людмила Барбир. - Всегда пью достаточное количество воды, сбалансированно питаюсь, подбираю правильный уход за кожей. Такой комплекс дает свой результат".

Главным бьюти-средством в этом сезоне Людмила называет румяна. "Если выровнять тон, сделать контуринг румянами, накрасить ресницы, добавить бальзам для губ - у вас уже свежий вид на целый день", - говорит телезвезда. Ниже - 5 главных секретов телеведущей.

Людмила любит выделять глаза (фото: пресс-служба "1+1")

Свежая кожа. Использую базу со светоотражающими частицами, это помогает создать эффект сияющей кожи. А вот лишнюю матовость кожи ведущая называет своим "антитрендом", поэтому пудру практически не использует.

Акцент на глаза. Растушеванный стрелка - выбор Людмилы Барбир. "Раньше использовали графически прорисованные, а сейчас пытаемся смягчить. Это помогает сделать черты лица более плавными, женственными", - рассказала стилист телезвезды Яна Гаценко. Для вечернего макияжа Люда рекомендует попробовать прорисовать слизистую оболочку глаза черным, это еще больше делает глаза вытянутыми, с нежным "кошачьим" взглядом.

Хайлайтер теплых оттенков. Персиковые, розовые, розовое золото - трендовые в этом сезоне и любимые оттенки Людмилы. А вот металлик в эфирных образах лучше не использовать. "Он слишком блестит, случалось, что наши операторы делали замечания", - поделилась Людмила.

Хайлайтер теплых тонов дает нужное нежное свечение (фото: пресс-служба "1+1")

Тренд на мягкие брови. Если раньше четко прорисовывали форму бровей, то сейчас достаточно уложить их гелем или зачесать волоски кверху. Конечно, в студии много света и половина макияжа "съедается", поэтому нужно делать его более ярким. А в жизни достаточно просто уложить брови гелем, и уже получится красиво.

Нежные губы. Губы сейчас менее акцентируют, делают их нейтральными, с мягким контуром, чтобы выглядело ненавязчиво. В жизни Барбир выбирает помады с легким глянцем, они выглядят свежо. Для работы звезда чаще использует матовые помады, они более стойкие, а это важно для прямых эфиров.

Людмила знает, как выглядеть отлично и на экране, и в обычной жизни (фото: пресс-служба "1+1")