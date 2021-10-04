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Как держать тело в тонусе: простые правила на каждый день

Автор: Марина Настевич

Есть несколько универсальных правил, которых стоит придерживаться каждый день, если вы хотите похудеть или поддерживать вес.

Известная фитнес-тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская перечислила их в своем Instagram.

Как держать тело в тонусе:

1. Соблюдайте баланс в питании

Плохой рацион отражается не только в лишних сантиметрах, но и влияет на структуру кожи. Важное значение для красивого тела без намеков на целлюлит имеет именно сбалансированная диета. Ограничивайте потребление насыщенных жиров: жирных сортов мяса, жирных сыров, масла и жареной еды, сахаров, в том числе газированных напитков и умеренное потребление соли.

Кроме того, не забывайте выпивать достаточно воды, чтобы поддерживать баланс в теле и позволить клеткам быстрее восстанавливаться.

2. Кроме питания, стоит заняться такими физическими упражнениями, которые влияют на циркуляцию крови и тонизируют стенки сосудов и мышц.

Первым в списке должно стоять по меньшей мере 30 минут ходьбы в день.


Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Также стоит сконцентрироваться на улучшении лимфатической циркуляции и обмене веществ, чтобы не допустить накопления вредных элементов в тканях. Для этого отлично подойдет езда на велосипеде и танцы. Чтобы нарастить мышечную массу, выбирайте плавание, а для растяжки – пилатес и йогу.

4. Принимайте контрастный душ. Холодная вода отлично помогает для здоровья и красоты тела – она сужает капилляры, активирует кровообращение, стимулирует ткани и укрепляет кожу.

Разумеется, сидеть в холодной ванне не стоит, достаточно будет всего один-два раза направить холодную воду, например, на ноги: от лодыжек к бедрам и наоборот.

5. Делайте массаж. Чтобы стимулировать лимфматическую систему и кровообращение, начинай с поглаживаний от лодыжек до бедер. Используйте эфирные масла, а также не забывай, что движения должны быть легкими и плавными, а не болезненными.


Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Кроме того, здоровый сон – одно из главных правил, которое помогает держать кожу в тонусе.

Ранее мы писали, что нутрициолог Ольга Усенко назвала топ-9 золотых правил осеннего похудения.

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