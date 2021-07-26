Должны быть у каждой: трихолог назвала базовые продукты по уходу за волосами

Бальзам & Кондиционер. Очень много девушек используют в уходе за волосами только шампунь! Другие – и бальзам, и кондиционер, еще и маску сверху. Давайте разберемся, для чего эти продукты и так ли они нужны?

Шампунь

Задача шампуня - мыть кожу головы и волосы. Шампунь (а точнее, ингредиенты, входящие в состав шампуня) эмульгирует жир с поверхности кожи головы и очищает поверхность волоса. Имея слабощелочную основу, шампунь способствует раскрытию кератиновых чешуек волоса и вымыванию загрязнения из-под них.

Одного шампуня в уходе за волосами любого типа не достаточно. Многие из вас ощущают жесткость волоса после мытья шампуня. Это "заслуга" щелочной среды.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бальзам

Основное предназначение бальзама – увлажнение и восстановление волоса. Как правило, в составе бальзама увлажняющие компоненты и слабокислая среда. Именно эта среда закрывает чешуйки кератина на поверхности волоса, "запечатывая" внутри влагу. Именно это создает увлажненный и эластичный волос.

Кому показан бальзам? Тем, у кого волосы склонны к сухости, путаются, возникают затруднения в расчесывании.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кондиционер

Его задача – смягчать. Это более интенсивный продукт, с более кислой, чем бальзам, средой. Кондиционер может быть использован для всех типов волос. Для нормальных и жирных – сразу после шампуня. Для сухих и поврежденных – после бальзама.

Маска

Маска для волос содержит в составе не только увлажняющие, но и питательные компоненты (масла). Она показана для самых поврежденных и ломких волос. В идеале – после использования маски (которая должна иметь щелочную среду для лучшего проникновения в толщу волоса), наносить кондиционер – активное увлажнение и сглаживание чешуек волосяного полотна.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Прочие интерпретации

Бальзам-кондиционер, маска-бальзам, маска-кондиционер. Сейчас на рынке масса продуктов с такой маркировкой. Есть среди них как бестолковые, так и очень классные средства! И пока не попробуем – не узнаем, подойдет ли нам этот продукт.

Главное – правильно определить свой тип волос и кожи головы. Не наносить бальзамы, маски и кондиционеры на кожу головы (только на половину длины волос!). Если твоя кожа головы и без того склонна к жирности – попадание маски для волос на кожу головы еще больше усугубит ситуацию.