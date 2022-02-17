ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики

Новина українською →
Четверг 17 февраля 2022 13:13
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики Визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики (фото: instagram.com/donni.davy)
Автор: Ольга Турчаникова

Продюсерская компания A24 объявила о новой бьюти-главе – запуске бренда косметики, вдохновленного образами "Эйфории". К сотрудничеству была приглашена Донни Дэви – главный визажист Euphoria. Совместный проект ещё в разработке, но имя у марки уже есть – Half Magic Beauty.

Судя по всему, это дочерняя компания Rules Beauty, "новой портфельной компании A24, специализирующейся на сфере красоты", о которой было объявлено еще в мае 2021 года. На данный момент в Instagram уже создана страница бренда, на которую подписано около 27 тысяч фанатов.

Бренд был анонсирован Донни в Instagram и в интервью журналу Allure. Она назвала его стиль "эмоциональным гламуром", напоминающим вселенную Euphoria. Но это не продолжение, а нечто большее.

"Макияж выходит за рамки шоу. Он стал по-своему самостоятельным, – говорит она. – Мы хотим создать нечто большее, а не просто быть соучастником шоу, потому что в какой-то момент шоу закончится".

Мишель Лю, генеральный менеджер Half Magic, сказала: "Half Magic выросла из глобального культурного феномена красоты, созданного поклонниками Euphoria по всему миру. Создатели шоу (включая Сэма и Эшли Левинсон, Кевина Турена и A24) вместе с Донни готовы продолжить разговор о самопознании и самовыражении. Предоставление фанатам бренда продуктов для поддержки этого было естественным следующим шагом".

В духе эмоционального гламура: визажист &quot;Эйфории&quot; объявила о запуске бренда косметикиВ духе эмоционального гламура: визажист &quot;Эйфории&quot; объявила о запуске бренда косметикиВ духе эмоционального гламура: визажист &quot;Эйфории&quot; объявила о запуске бренда косметики

Вселанная "ЭЙфории" расширяется (фото: instagram.com/donni.davy)

Отметим, что не первый раз, когда A24 расширяет свою кинематографическую вселенную для поклонников. Помимо производства некоторых из самых больших теле- и кинохитов за последние несколько лет, продюсерская компания недавно выпустила две книги на тему "Эйфории", а также специальные выпуски сценариев для Midsommar и Hereditary.

Также читайте, как распознать парфюмерных мошенников и приобрести оригинальный аромат.

Ранее мы писали, что Джиджи и Белла Хадид снялись обнаженными для Versace.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес Модные тренды
STYLER
Штормовой ветер с дождями и потепление: циклон Ylenia принесет в Украину "динамичную погоду"
Штормовой ветер с дождями и потепление: циклон Ylenia принесет в Украину "динамичную погоду"