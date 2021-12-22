Это не модно: топ-5 звездных бьюти-трендов, о которых в новом году лучше забыть

Желтый блонд

Теплые оттенки в моде, но ставку стоит делать на натуральные тона, которые будут соответствовать вашему цветотипу. Билли Айлиш своим примером показала, что эксперименты с блондом могут сделать образ, как минимум, неаккуратным.

Билли Айлиш срочно вернулась к темному цвету (фото: instagram.com/billieeilish)

Четкие брови с контуром

Четко прорисованные брови уже заметно сдали свои позиции, но некоторые звезды упорно продолжают рисовать брови в стиле "татуаж". Повторять за ними точно не стоит.

Кайли любит четкие брови, но они идут не всем (фото: instagram.com/kyliejenner)

Губы без границ

Многие визажисты советуют выходить за натуральный контур губ, если свои собственные кажутся недостаточно объемными. Но такие советы хороши только в определенных случаях и чаще всего на фотосессиях. В реальности линия, прорисованная за губами, бросается в глаза и выглядит неэстетично.

Джиджи Хадид почти всегда выходит за контур губ (фото: instagram.com/gigihadid)

Матовый тон

Плотный матовый тон хорошо скрывает поры. Но так же хорошо он подчеркивает мелкие недостатки и зрительно прибавляет пару-тройку лет. Поэтому лучше сосредоточиться на легких текстурах и грамотном уходе, от которого кожа и так будет выглядеть отлично.

Джей Ло обожает блестящий финиш, но порой грешит матовыми (фото: instagram.com/jlo)

Чрезмерно длинные ногти

Моду на аккуратные натуральные ногти, которую уже много лет диктуют подиумы, понятна далеко не всем знаменитостям. Многие из них все еще делают маникюр с максимально длинными ногтями, покрытыми яркими оттенками. Но стилисты советуют в новом году в их ряды не вступать.

Эмма с максимально длинными ногтями не должна сбить вас с толку (фото: instagram.com/emmachamberlain)