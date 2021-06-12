Стоит помнить: диетолог развенчала миф о полезных и вредных продуктах

Стоит понять, что какие-то продукты более актуальны для вас в тот или иной момент, а какие-то нет, или их нужно ограничить, или есть не каждый день в силу определенных целей.

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О речь? О том, что если ваш суточный калораж 1600 и вы хотите съесть кусок торта на 500 ккал, то явно, что делать вы это будете не каждый день, ибо на другую еду останется мало калорий, и вы будете голодны.

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Не существует абсолютно полезного продукта или абсолютно вредного.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мы не питаемся исключительно одним продуктом, чтобы выделить его и обозначить пользу/вред.

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В первую очередь нужно обращать внимание на пищевую ценность (как ни крути, все упирается в это).

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"Вредность" продукта заключается лишь в неумении его употреблять, что и приводит к лишнему весу, а если человек не умеет контролировать себя, то скорее всего - это уже проблемы с пищевым поведением, а не с продуктом.

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Мука, бананы, картофель, макароны, майонез и кетчуп, мороженое перед сном или картошка фри - это не вредно, это имеет место быть. Но для тех, кто страдает от лишнего веса, эти продукты должны быть учтены в его норму для похудения.