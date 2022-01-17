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Эволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанки

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Понедельник 17 января 2022 21:23
Эволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанки Эмили Ратаковски обожает пробовать новые прически (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Эмили Ратаковски, которая в прошлом году стала мамой, в последнее время редко появляется в сети. Потому новый пост модели и бизнесвумен стал для поклонников настоящим сюрпризом.

Особенно, если учесть, что молодая мама предстала в новом образе и с новой прической. Разбираемся, как ее повторить, а также вспоминаем и другие эксперименты с волосами знаменитой красавицы.

Эмили Ратаковски редко изменяет привычному стилю – звезда уже много лет выбирает шоколадный оттенок волос, который отлично контрастирует с ее смуглой кожей. Не так давно она удивила общественность, перекрасившись в блондинку. Но светлые волосы девушка так же стремительно сменила на привычный тон, когда контракт с Kerastase, лицом которого она является, позволил это сделать.

Эволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭмили успела побывать блондинкой, но цвет не прижился (фото: instagram.com/emrata)

Тем не менее, Эмили периодически обновляла прическу, варьируя длину локонов и текстуру, а также периодически играя с прядями у лица. С беременностью волосы стали значительно короче, к тому же Эмили сделала себе "лесенку", которая добавила образу легкости.

Эволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанки

Но все же не изменяла привычному стилю (фото: instagram.com/emrata)

В этот раз Ратаковски решилась на одну из самых модных причесок этого года. Модель предстала с вариацией "осьминога", который уже побил рекорды поисковых запросов. Волосы чуть ниже плеч, состриженные плавным каскадом, дополняет кокетливая челка во французском стиле.

Эволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанки

Новая прическа Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Повторить прическу Эмили, как в ее новом посте, легко с минимумом инструментов. Нам понадобится плойка крупного диаметра или утюжок, а также лак сильной фиксации. Волосы нужно слегка подкрутить для объема, зачесать их назад, убрав пробор и закрепить.

Эволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанки

Эволюция стиля Эмили Ратаковски: от томной брюнетки до кокетливой парижанкиЭмили неравнодушна к высоким прическам (фото: instagram.com/emrata)

Еще одна страсть Ратаковски – высокие прически. Повседневную вариацию девушка мастерски создает сама с помощью заколок и лент. А для красной дорожки стилисты делают современные вариации "ракушки", хвосты и низкие пучки с выпущенными у висков прядями. Смотрится невероятно стильно и изысканно.

Смотрите также 3 варианта модных челок во французском стиле.

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