Как гарантированно отрастить здоровые волосы: топ-10 действенных правил от трихолога

Отрастить волосы от кокетливого каре до поясницы – вполне реально, надо только знать секреты и запастись терпением, когда результат вас наверняка порадует и приятно удивит.

Исключить возможные заболевания, которые вызывают выпадение волос.

Если у тебя выпадают волосы, то необходимо выяснить причину этого состояния и ликвидировать ее. При многих состояниях (заболеваниях) цикл развития/роста волос угнетается и отрастить длинный волос просто невозможно.

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Ломкость волос.

Многие наблюдают такой процесс: у корня видно, что волос растет, но длина его не меняется. Особенно часто такое наблюдается у блондинок или обладательниц сухих концов. Выхода два: или разом избавится от сухих концов (постричь волосы) или подключить интенсивный уход, который будет увлажнять толщу волоса и сглаживать кутикулы. Каким процедурам отдать предпочтение? Холодное кератинирование, минерализация, глубокое увлажнение.

Блондирование волос.

Если ты красишь корни в блонд ежемесячно плюс растяжка плюс тонировка, то отрастить такие волосы будет сложно. Чем длинее волос, тем более сухой его кончик (а блондированный тем более). Как выход – затемнить корень. Сейчас много отличных методов (амбрэ, балаяж, прочие). Смотрятся очень эффектно, кожа головы не страдает ежемесячно от агрессивных красителей.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Полноценное питание.

Оно имеет значение чуть ли не ключевое. Мы должны не просто правильно питаться, а не исключать никаких продуктов из рациона (исключение составляют те продукты, которые вызывают непереносимость).

Витаминно-минеральные комплексы для волос.

Дефициты (например, вит. Д или железа) вызывают выпадение волос. Если твое питание неполноценное/нерациональное – есть риск того, что будут развиваться эти процессы и это обязательно скажется на красоте волос. Выход – прием витаминов и минералов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Стимуляторы роста волос.

Многие сразу подумали про маски из горчицы. Но не нужно. Нужно будет использовать несмываемые лосьоны/сыворотки/концентраты для улучшения роста волос.

Физпроцедуры.

Криотерапия и Дарсонваль – методы, которые улучшают кровообращение и клеточное дыхание. С кровью волос получает кислород и все необходимые питательные вещества (нутриенты). Так же это хорошая тренировка для сосудов – под воздействием низкой и высокой температуры сосуды рефлекторно сужаются, а затем расширяются. За счет этого улучшается кровообращение.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мезотерапия.

Можно и ее подключить. Идеально подойдут мезококтейли на основе микроэлементов, пептидов, гиалуроновой кислоты, которые дадут необходимую "подкормку" фолликулу. Ценные нутриенты попадают непосредственно к волосяному фолликулу, не преодолевая роговой слой (как наружные средства). Поэтому эффект от мезотерапии всегда более ярко выражен, чем от наружного нанесения препаратов.

Набраться терпения.

Да, это сложно. Особенно когда челка лезет в глаза или волосы, касаясь плеча, заворачиваются наружу. Не нравится. И мы снова их стрижем, что бы получить красивую форму стрижки. Знакомо? Если ты решила отрастить волосы, то без терпения не обойтись.

Нарастить волосы.

Да-да, многие удивятся этому совету (ведь наращивать волосы вредно). Нарастить волосы у профессионального мастера – здорово и красиво, ведь именно он знает, как это сделать без вреда для волос.