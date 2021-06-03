Як гарантовано відростити здорове волосся: топ-10 дієвих правил від трихолога

Відростити волосся від кокетливого каре до талії – цілком реально, треба тільки знати секрети і запастися терпінням, тоді результат вас напевно порадує і приємно здивує.

Виключити можливі захворювання, які викликають випадання волосся.

Якщо у тебе випадає волосся, то необхідно з'ясувати причину цього стану і ліквідувати її. При багатьох станах (захворюваннях) цикл розвитку/росту волосся пригнічується і відростити довге волосся просто неможливо.

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Ламкість волосся.

Багато хто спостерігає такий процес: біля кореня видно, що волосся росте, але довжина його не змінюється. Особливо часто таке спостерігається у блондинок або власниць сухих кінців. Виходу два: або разом позбудеться від сухих кінців (постригти волосся) або підключити інтенсивний догляд, який буде зволожувати товщу волоса і згладжувати кутикули. Яким процедурам віддати перевагу? Холодне кератинування, мінералізація, глибоке зволоження.

Блондування волосся.

Якщо ти фарбуєш коріння в блонд плюс розтяжка плюс тонування, то відростити таке волосся буде складно. Чим довше волосся, тим сухіші його кінчики (а блондоване тим більше). Як вихід - затемнити корінь. Зараз багато відмінних методів (амбре, балаяж, інші). Виглядають дуже ефектно, шкіра голови не страждає від агресивних барвників.

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Повноцінне харчування.

Воно має значення мало не ключове. Ми повинні не просто правильно харчуватися, а не виключати ніяких продуктів з раціону (виняток становлять ті продукти, які викликають непереносимість).

Вітамінно-мінеральні комплекси для волосся.

Дефіцити (наприклад, віт. Д або заліза) викликають випадання волосся. Якщо твоє харчування неповноцінне / нераціональне - є ризик того, що будуть розвиватися ці процеси і це обов'язково позначиться на красі волосся. Вихід - прийом вітамінів і мінералів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стимулятори росту волосся.

Багато хто відразу подумав про маски з гірчиці. Але не варто. Потрібно буде використовувати незмивні лосьйони/сироватки/концентрати для поліпшення росту волосся.

Фізпроцедури.

Кріотерапія і Дарсонваль - методи, які покращують кровообіг і клітинне дихання. З кров'ю волосся отримує кисень і всі необхідні поживні речовини (нутрієнти). Це хороше тренування для судин – під впливом низької і високої температури судини рефлекторно звужуються, а потім розширюються. За рахунок цього поліпшується кровообіг.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Мезотерапія.

Можна і її підключити. Ідеально підійдуть мезококтейлі на основі мікроелементів, пептидів, гіалуронової кислоти, які дадуть необхідну "підгодівлю" фолікулу. Цінні нутрієнти потрапляють безпосередньо до волосяного фолікула, не долаючи роговий шар (як зовнішні засоби). Тому ефект від мезотерапії завжди більш яскраво виражений, ніж від зовнішнього нанесення препаратів.

Набратися терпіння.

Так, це складно. Особливо коли чубчик лізе в очі або волосся, торкаючись плеча, загортаються назовні. Не подобається. І ми знову їх стрижемо, що б отримати красиву форму стрижки. Знайоме? Якщо ти вирішила відростити волосся, то без терпіння не обійтися.

Наростити волосся.

Так-так, багато хто здивується цій раді (адже нарощувати волосся шкідливо). Наростити волосся у професійного майстра - здорово і красиво, адже саме він знає, як це зробити без шкоди для волосся.