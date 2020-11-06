Идеально на выход: Барбара Палвин демонстрирует роскошный образ на вечер

Барбара Палвин показала новое фото, которое заставило фанатов засомневаться в том, реальна ли эта девушка - так она красива. Модель, которая известна, прежде всего, как "ангел" Victoria’s Secret, является также лицом бренда Armani. Несколько часов назад она выложила у себя в блоге новое фото с макияжем от мастеров люкс-марки.



Модель в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара предстала в роскошном вечернем образе, с яркими губами, покрытыми помадой с глянцевым блеском, и нейтральными глазами. Волосы ей зачесали назад, уложив в мокрую укладку. На портретном фото видно только обнаженные плечи красавицы, а потому кажется, что Палвин и вовсе голая. Фанаты, которые привыкли к откровенным кадрам модели, засыпали ее пылающими эмодзи. А также отметили, что ее красота просто удивительна и не нуждается нив какой ретуши и обработке. "Самая красивая", "Удивительно красивая", "Я хочу увидеть в жизни, реальна ли ты", - восхищаются фолловеры.

Напомним, ранее Барбара Палвин продемонстрировала, какую одежду предпочитает носить во время локдауна. Модель любит практичные и комфортные вещи, но при этом старается сделать образ соблазнительным. По всей видимости, девушка старается для своего парня - актера Дилана Спроуса.