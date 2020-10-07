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Избавит от морщин и отеков: эффективная маска для зоны вокруг глаз

Новина українською → Среда 07 октября 2020 08:36
Избавит от морщин и отеков: эффективная маска для зоны вокруг глаз Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эта маска из натуральных природных составляющих окажет потрясающий эффект подтяжки

Кожа вокруг глаз очень нежная и чувствительная, она страдает от негативных внешних факторов, неправильного ухода и возрастных изменений.Также она лишена сальных желез, которые осуществляют защиту кожи от негативных факторов внешней среды, создавая невидимую пленочку. Именно поэтому она очень быстро теряет влагу и сохнет.

Толщина кожи вокруг глаз в 10 раз тоньше, чем остальная кожа лица. Поэтому она так остро реагирует на различного рода механические растяжения, действие ультрафиолета, мороза, некачественной воды и отвечает самыми разнообразными реакциями – покраснениями, зудом, отечностью, изменением пигментации или морщинками. За кожей вокруг глаз необходимо тщательно ухаживать и регулярно делать маски. Рецептом действенной домашней маски бьюти-блогер Марина поделилась на своей странице в Instagram.

Маска для кожи вокруг глаз из натуральных природных составляющих окажет потрясающий эффект подтяжки и избавит от тёмных кругов.

Избавит от морщин и отеков: эффективная маска для зоны вокруг глаз

Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Жирная сметана - 2 ч.л.
  • Заварка зелёного чая - 3 ч.л.
  • Масляный витамин Е - 5 капель.
  • Ватные диски.


Зелёный чай 1 ч.л. залить 1/4 стакана кипятка, дать настояться 1 час.

Все компоненты соединить, перемешать до однородного состояния. 2 ватных диска разрезать пополам, смочить в приготовленном составе, аккуратно выложить на зоны под глазами и верхних век, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, оставшуюся заварку зелёного чая использовать в качестве тоника, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.

Избавит от морщин и отеков: эффективная маска для зоны вокруг глаз
Иллюстративное фото (pexels.com)

Применение: 3 раза в неделю.
Курс: 1 месяц.

Маску вокруг глаз можно делать по необходимости, т.к. результат виден с первого применения.

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, косметолог Ольга Петрунина опубликовала полезный чек-лист действий для красивой и сияющей кожи лица.

Ранее участница реалити-шоу "Супермодель по-украински" Саша Литвин рассказала, как ухаживать за проблемной кожей.

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