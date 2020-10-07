Избавит от морщин и отеков: эффективная маска для зоны вокруг глаз

Эта маска из натуральных природных составляющих окажет потрясающий эффект подтяжки

Кожа вокруг глаз очень нежная и чувствительная, она страдает от негативных внешних факторов, неправильного ухода и возрастных изменений.Также она лишена сальных желез, которые осуществляют защиту кожи от негативных факторов внешней среды, создавая невидимую пленочку. Именно поэтому она очень быстро теряет влагу и сохнет.



Толщина кожи вокруг глаз в 10 раз тоньше, чем остальная кожа лица. Поэтому она так остро реагирует на различного рода механические растяжения, действие ультрафиолета, мороза, некачественной воды и отвечает самыми разнообразными реакциями – покраснениями, зудом, отечностью, изменением пигментации или морщинками. За кожей вокруг глаз необходимо тщательно ухаживать и регулярно делать маски. Рецептом действенной домашней маски бьюти-блогер Марина поделилась на своей странице в Instagram.



Маска для кожи вокруг глаз из натуральных природных составляющих окажет потрясающий эффект подтяжки и избавит от тёмных кругов.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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Жирная сметана - 2 ч.л.

Заварка зелёного чая - 3 ч.л.

Масляный витамин Е - 5 капель.

Ватные диски.

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Зелёный чай 1 ч.л. залить 1/4 стакана кипятка, дать настояться 1 час.



Все компоненты соединить, перемешать до однородного состояния. 2 ватных диска разрезать пополам, смочить в приготовленном составе, аккуратно выложить на зоны под глазами и верхних век, выдержать 15 минут, смыть тёплой водой, оставшуюся заварку зелёного чая использовать в качестве тоника, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Применение: 3 раза в неделю.

Курс: 1 месяц.



Маску вокруг глаз можно делать по необходимости, т.к. результат виден с первого применения.

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Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

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