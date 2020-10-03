Как сделать кожу красивой и сияющей: 9 правил от косметолога
Эксперт составила полезный чек-лист для идеальной кожи
Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, спорт, сон, домашний уход, витамины - что же из этого важно и нужно, чтобы быть красивой и ухоженной?
Косметолог Ольга Петрунина на своей странице в Instagram опубликовала полезный чек-лист для красивой и сияющей кожи лица.
Чтобы ее получить, выполняйте следующие 9 правил.
1. Демакияж и вечерний уход
Никогда не ложитесь спать с косметикой и неумытым лицом. Даже если очень устали и сил совсем нет. Подготовить лицо ко сну - это 2-3 мин.
2. Утренний уход
Не забываем утром очищать лицо умывалкой (несмотря на то, что делали это вечером). Затем тоник, кремы для век и лица - это обязательная ежедневная утренняя база
3. Еженедельный уход
Это пилинг (раз в неделю) и маски (2 раза в неделю). Маски выбирайте по задачам: увлажнение, очищение, омоложение, лифтинг, сужение пор, уменьшение жирного блеска, пигментации, купероза и тд.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Вода
Не забываем ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ЧИСТОЙ воды. Вода нужна нам всем, она помогает нам избегать отёчности и ускоряет обменные процессы
5. Витамины
Омега - это то, что в первую очередь нужно вам и вашей коже. Витамин Д также важный элемент! Сдайте анализы и подберите свою дозировку
6. Защита кожи от солнца
Не забывайте, что фотостарение занимает лидирующие позиции. Защищайте кожу от солнца кремом с Spf, шляпами, солнечными очками и старайтесь находиться в тени в периоды наибольшей солнечной активности
7. Питание
Убираем (максимально сокращаем) употребление сахара, быстрых углеводов, консервантов, продуктов долгого хранения. Колбаса, шоколад, жареное, копченное - это всё не самое полезное для организма и нашего внешнего вида
Не забывайте об адекватности. Думайте о том, что вы едите, но не стоит переходить в стадию паранойи
Иллюстративное фото (pexels.com)
8. Массаж лица и шеи. Работа со стопой.
Первая причина появления морщин - спазм мышц, 90% морщин - из-за спазма мышц шеи. Так вот, если простыми массажными техниками снять этот спазм, расслабить одни мышцы, а другие привести в тонус, то бОльшая часть морщин исчезнет
9. Оставить лицо в покое
Это значит, что не нужно трогать его в течение дня грязными руками, экспериментировать с сомнительными и опасными для лица средствами (пилинг из соды, скрабы, масла, ягодные маски, умывание мылом). Доверьте лицо профессионалу, который подберет для вас подходящие средства.
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