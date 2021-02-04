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Каратистка-красавица в крошечном бикини: украинская чемпионка поражает шикарной фигурой и красотой

Автор: Lite

Анжелика Терлюга – украинская каратистка, многократная чемпионка и призер чемпионата Европы, Гранд-победитель 2017 года по Премьер-лиге карате среди женщин.

28-летняя девушка сама себя позиционирует как влюбленную в спорт, жизнь и путешествия личность. И блог в сети Instagram Анжелики полной мерой отражает ее мироощущение.

Своих почти 100 тысяч подписчиков девушка мотивирует и вдохновляет личным примером упорства, рассказами о достижениях и целях, многочисленными роликами-тренировками. А еще – фото в купальниках и откровенных образах, которые отлично подчеркивают подтянутое тело звезды спорта.

Терлюга личным примером доказала, что карате – это очень сексуально и женственно. Не верите? Посмотрите на самые горячие фото блондинки.

Одесситка Анжелика Терлюга поражает своей красотой не только мужчин (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

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