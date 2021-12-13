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Кардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мир

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Понедельник 13 декабря 2021 19:19
Кардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мир Белла Хадид, Билли Айлиш, Айрис Лоу (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Подводя итоги уходящего года, нельзя не вспомнить о самых неожиданных бьюти-трансформациях знаменитостей.

Предлагаем полюбоваться, кто из звезд сумел удивить даже самых преданных фанатов, которые привыкли ко всяким выходкам своих любимцев.

По словам стилистов, что с наступлением пандемии в моду вернулась натуральность, что не удивительно. Сложные окрашивания и стрижки, которые необходимо периодически обновлять, стали невыгодны. Градация и модные вариации мелирования, которые помогают скрыть отросшие корни, напротив, вновь заняли крепкую позицию.

Но с другой стороны, людям, уставшим от напряженной ситуации, хотелось больше красок и смелых решений. Именно это демонстрируют звезды из нашей галереи.

Энди Макдауэлл

После появления на красной дорожке Канн актриса буквально повела за собой всех приверженцев благородной седины. 63-летняя Энди с копной серебристых локонов выглядела такой гармоничной, что просто очаровала даже самых ярых скептиков.

Кардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мирКардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мир

Энди Макдауэлл сделала седину трендовой (фото: instagram.com/andiemacdowell)

Билли Айлиш

Из брюнетки в блондинку и обратно. Билли Айлиш за этот год успела повзрослеть, похорошеть, устроить первую сексуальную фотосесиию. А потом вернуться к более привычному образу.

Кардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мирКардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мир

Билли Айлиш все еще в поиске (фото: instagram.com/billieeilish)

Белла Хадид

Белла не давала скучать фанатам весь год. Кажется, у девушки были вариации на тему всех стилей. Но особенно неожиданно смотрелись на ней красные волосы.

Кардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мирКардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мир

Белла меняет прически очень часто (фото: instagram.com/bellahadid)

Айрис Лоу

Одна из самых красивых моделей в мире, старшая дочь Джуда Лоу казалась невероятно гармоничной в своем образе томной «русалки». Тем более неожиданно смотрелась стрижка «под мальчика» с высветленными волосами. Как бы там ни было, на карьеру и любовь фанатов девушки такие перемены не повлияли.

Кардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мирКардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мир

Айрис все к лицу (фото: instagram.com/lirisaw)

Уиллоу Смит

Актриса и певица также не отличалась однообразием. Но в этом году количество трансформаций достигло пика, а завершилось все и вовсе побритой головой. И большинство подписчиков Уиллоу считают, что это "абсолютный краш".

Кардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мирКардинально и смело: 5 звезд, смену причесок которых в 2021 году обсуждал весь мирДевушка нравится фанатам в любом стиле (фото: instagram.com/willowsmith)

Также читайте, каким 5 модным приемам нас научила Кэрри Брэдшоу.

А также как выглядит самая модная стрижка сезона, которую носят Билли Айлиш, Кайя Гербер и другие.

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