Красавица-внучка Ротару раскрыла секреты меню стройности: легче контролировать калории

19-летнняя София Евдокименко, внучка и тезка Софии Ротару, может похвастаться идеальной фигурой. Не зря девушка работает моделью, ведь ее "ангельская" внешность позволяет блистать во время профессиональных фотосетов. Красавица занимается спортом, однажды ее напарником по боксу в зале даже стал Брэдли Купер (она несколько лет живет и учится в Нью-Йорке).

Также Соня снимает влоги для YouTube и рассказывает о своих буднях, а также попутно дает советы подписчикам. В этот раз она решила поговорить о продуктах питания и рассекретила свое меню.

София считает ягоды и орехи идеальным перекусом. Из ягод она отдает предпочтение голубике.

"Для меня орехи это хороший и сбалансированный перекус, в них много полезных жиров, белка и углеводов. Мои любимые это миндаль, кешью и грецкий орех. Стараюсь контролировать свою порцию орехов, обычно в нее входит 12-15 штук", - отметила Соня.

София - обладательница стройных форм (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка призналась, что у нее дефицит железа, поэтому для восполнения потребностей этого микроэлемента она налегает на кешью.

Не обходится в рационе юной модели и без овощей и фруктов.

"Я предпочитаю груши, печеные яблоки. Овощи же составляют 40-50% моей тарелки", - уточнила девушка.

Молочные продукты практически отсутствуют в рационе Сони, это также касается и красного мяса. "Рыба в моем меню практически каждый день. Обычно это свежий лосось", - отметила она.

Большую часть меню Софии составляют фрукты и овощи (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

На кухне у нее всегда имеется оливковое масло холодного отжима, отличный альтернативный вариант – масло авокадо. "Я беру его в виде спрея, так легче контролировать калории и это удобно!" - отметила девушка.

Если говорить о крупах, то зеленая гречка является фаворитом красавицы-модели. "У нее низкий гликемический индекс и она богата белком", - пояснила свой выбор София.

Также внучка Ротару рассказала, каким сладостям отдает предпочтение. "Я люблю черный шоколад с ореховой пастой, протеиновое печенье ну и, конечно, мое любимое – мороженое, сделанное из греческого йогурта", - перечислила девушка.

Соня показала, из чего состоит ее рацион

Напомним, что ранее Соня Евдокименко показала красочные фото отдыха в Мексике.