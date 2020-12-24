Экс-"ВИА Гра" раскрыла три главных секрета красоты: главное - регулярность!

Анастасия Кожевникова специально для читателей LITE поделилась своими beauty-советами. Берем на вооружение секреты одной из самых красивых девушек украинского шоу-бизнеса и бывшей участницы популярного коллектива "ВИА Гра".

1. Здоровый сон

Первая рекомендация, а точнее, напоминание - помнить о здоровом сне. Уснув до полуночи, вы сможете поддерживать уровень гормона стресса в организме - кортизол. Также, в этом случае мы не нарушим синтез гормона голода. Благодаря своевременному сну вам будет легче стабилизировать вес и улучшить качество кожи. Все эти процессы восстановления и отдыха работают ночью - режим сна нельзя нарушать ни в коем случае.

Анастасия Кожевникова знает толк в красоте (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)

2. Водный баланс

Второй - важно соблюдать водный баланс в организме. Напоминаю это вам и себе. Честно говоря, у меня с этим проблемы. Я уже и устанавливала разные напоминания в телефоне, и наливала графин воды, чтобы видеть воду, но нет - все тщетно. Правда, я стараюсь, так как понимаю, что от водного баланса напрямую зависит состояние тела, кожи. Давайте вместе постараемся выпивать свою норму дистиллированной воды в сутки.

3. Меньше термообработки

Третий - меньше термообработки для волос. Чтобы не наговаривать на плохое качество своих волос, старайтесь меньше использовать фен, плойки, стайлинги. Если вы дадите своим волосам покой, они буквально поблагодарят своим хорошим состоянием и блеском. А еще - помните о дополнительном питании для волос и кожи головы. После каждого мытья я наношу масло по всей длине волос, а маски предпочитаю использовать раз в неделю.

Ранее Анастасия Кожевникова порадовала фанатов своей новой видеоработой "Мотылек".