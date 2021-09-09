Красота без уколов: похудевшая Джамала раскрыла свои бьюти-секреты

Джамала позировала в неоново-желтом платье с пикантными разрезами и глубоким декольте, сидя на полу.

Певица призналась, что она несколько хаотична в уходе за собой, однако некоторые обязательные пункты в ее рутине все же есть.

"В эфире рубрика "бьюти-шмути". Во-первых, хочу сказать, что я не очень последовательна в своей рутине, ведь часто меняю умывалки, кремы. У меня даже нет фаворитов. Полный хаос. Во-вторых, после процедур я всегда лечу в кадр, на сцену, на важную встречу, поэтому, к счастью или к сожалению, у меня нет времени на долгое восстановление кожи. Но все же некоторые мастхевы у меня есть", - поделилась знаменитость.

Джамала заметно похудела после вторых родов (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Бьюти-ритуалы Джамалы: