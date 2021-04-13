Когда крем не спасает: топ-7 способов увлажнить сухую кожу

Сухость кожи, проблема, с которой сталкивается время от времени каждый. Отопление зимой и кондиционеры с жарким солнцем летом, частое мытье рук и жесткая вода - все это наша кожа терпеть не может, но терпит. Иногда даже крем не спасает ситуацию.
Об этом рассказала в своем микроблоге в Instagram диетолог и специалист по функциональному питанию Катерина Йенсен.
Она рассказала, что делать в случае, если от сухой кожи не помогает даже увлажняющий крем.
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita/)
"Вот, что помогает мне:
Вода - минимум 1,5 литра чистой воды в день. Ведь все крема удерживают уже имеющуюся внутри влагу. Поэтому если тело обезвожено, то и кожа будет сухой. Ведь крему будет просто нечего удерживать!
Полезные жиры в рационе: авокадо, семена, орехи, жирная рыба.
Много зелени: она содержит ферменты, которые помогают усвоению жиров и также поддерживают печень.
Коллаген в добавках: ведь если структура у кожи плотная, то и влагу ей удерживать будет легче.
Витамин С: он обеспечивает и быстрое заживление кожи при повреждениях, а также способствует лучшей работе коллагена - и своего, и из добавок.
С помощью питания и трав слежу за тем, чтобы у меня также было все хорошо с балансом эстрогенов. Особенно это актуально в возрасте 35+. Именно поэтому, прежде всего, у нас и появляются морщины: падает уровень эстрогена!
Регулярные детоксы: от 1-2 дней в неделю до полноценных 15 дней. Ведь детокс - практически единственный способ помощи печени и желчному в их работе. Желчный отвечает за усвоение жиров, а без жиров никакой увлажненной кожи быть не может в принципе. А печень отвечает за слаженную работу гормонов. В частности - за баланс эстрогенов, которые защищают кожу от морщин и сухости", - рассказала Катерина.
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