Легко и просто: Анита Луценко поделилась секретом голливудской укладки

"Моя ежедневная укладка! Просили- делаю. Для начала я поняла, какая температура и мощность фена нужна моим волосам, чтоб укладка занимала 8 минут и волосы становились блестящими. Не максимальная.

Второй этап для моих волос, это стайлинг - из обязательных: несмываемый кондиционер (всегда) и термозащита, я выбрала наилучшие текстуры именно для моих волос, они не утяжеляются, всегда выглядят чистыми и самое важное! Они абсолютно защищены! Это как одежда для тела на улице. Вроде можно и голыми ходить, но в одежде приятней. И техника! Когда я укладываю волосы по секциям, у меня получается идеальный обьем и гладкость! И больше никаких пересушенных кончиков, которые хочется остричь", - написала Луценко под видео.

Повторить трюк и преобразить локоны может каждый. Ведь уже 6 сентября стартует третий поток "Марафона красивых волос", который Анита Луценко проводит совместно с мастером по волосам высокого уровня Еленой Невмержицкой. В программе основы, правила и лайфхаки, которые упростят твою ежедневную рутину. Практические видеоуроки помогут лучше усвоить материал, а рекомендации реальных продуктов в разной ценовой категории подобрать средства.

Анита Луценко показала, как быстро сделать эффектную укладку (фото: пресс-служба)

Сюрпризом для участников станет новый приглашённый лектор - певица Вера Брежнева.

"Вера поделится с нами своими секретами красивых волос, а они у неё просто шикарные. Ежедневно в каждой "теме дня" читайте ещё и дополнительную рубрику #ТакДелаетВера. Увидим выбор средств и инструментов, а также способ укладки на ее любимую плойку",- комментирует Елена Невмержицкая.

В целом "Марафон красивых волос" решит множество важных вопросов, например, как отрастить волосы, придать им блеска, улучшить качество и правильно подобрать уход.