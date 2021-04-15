Леопард и зебра: стилист рассказала, с чем лучше сочетать анималистичный принт
Анималистичный принт - "опасный" (фото: pexels.com)
Анималистичные принты снова в тренде. Если посмотреть в Instagram, у каждого инфлюенсера есть в запасе платье-"зебра". Но эти принты "опасные" и их нужно уметь правильно комбинировать с другой одеждой и обувью
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.
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"Сочетать такие принты стоит с невызывающими, максимально базовыми вещами или наоборот с чем-то ярким и необычным", - посоветовала Ксения.
Как сочетать анималистичный принт? (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Варианты сочетаний анималистичных принтов с другой одеждой:
- Если это леопардовая юбка, то сочетайте ее с худи, ботфортами на низком ходу, грубыми ботинками или аккуратными ботильонами.
- Также это может быть платье-комбинация в леопардовом принте, но добавьте объемный свитер оверсайз или жакет прямого кроя, или кардиган. Выбирайте для фона не женственную, а грубую вещь.
- Если сочетать другие анималистичные принты, такие, как зебра, они сложнее работают, но можно экспериментировать на контрасте с чем-то ярким, например, цветом синим электрик или фуксия. Или выбирайте в аксессуарах.
Зебра - особый случай (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Напомним, ранее Ксения рассказала, какие сумки стоит выбирать в 2021 году.
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