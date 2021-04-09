Гид по самым модным сумкам 2021: стилист показала, какие модели стоит выбирать
Выбор сумки может стать настоящей проблемой, если не знаешь, на что ориентироваться: моделей и брендов огромное множество! Если хочется, чтобы сумка была в тренде, стоит прислушаться к советам профессионала.
Стилист Ксения Господинова собрала личный гид по сумкам и поделилась им в Instagram.
"2021 уверенно диктует нам новинки моды, и я готова поделиться с вами топ It-сумок года", - написала Ксения в своем микроблоге и поделилась коллажами моделей, на которые стоит ориентироваться при выборе своей сумки.
Инфлюенсеры выбирают самые модные сумки (фото: instagram.com/josefinehj)
Топ моделей сумок 2021
Сумка шоппер
В новом сезоне тренд на практичность не снижает оборотов - и модные и вместительные сумки-шопперы представлены практически у каждого бренда. В 2021 модели могут быть разными: от простых форм и минималистичного дизайна до сумок, украшенных вышивкой, заклепками и карманами.
Примеры сумок
Сумка-хобо
Тренд на сумки-хобо явно рассчитан на долгое время. Такие детали как: плетеная кожа, бахрома, интересные карабины, заклепки и массивные пряжки с логотипом и делают их неотразимыми.
Сумка с короткой ручкой
Ничто не выглядит более подходящим на роль главного женского аксессуара, чем прочная сумка с короткой верхней ручкой. Идеальный для повседневной жизни вариант, сочетающий в себе практичность и элегантность.
Винтажные модели
Модные тенденции 50-80-х вернулись в коллекции современных дизайнеров, таких, как Christian Dior, Fendi и Chanel, в этом году их коллекциях было немало женственных и очаровательных моделей.
Примеры сумок (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova/)
Самые модные сумки 2021 (фото: instagram.com/josefinehj)
Сумка-багет
Появление сумки-багета в мировой среде модниц вызвало настоящий ажиотаж. Сумка-багет - небольшой аксессуар, имеющий вытянутую форму со слегка закругленными краями. Объем сумки позволяет разместить внутри не только зеркальце и пудреницу, но и кошелек, телефон, а также небольшую косметичку.
Сумка-пельмень
Сумка-пельмень один из самых востребованных аксессуаров 2021 года, который послужит акцентной базой еще не один сезон. Для повседневных образов можно воспользоваться сумочкой черного или белого цвета, а для более вечернего образа помогут золотые и серебряные варианты.
Минодьер
Маленькая сумочка, имеющая жесткую основу и оригинальную форму. Как правило, минодьер - это вечерняя сумочка, поскольку отличается богатым декором и обильной отделкой.
Примеры сумок (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova/)
Бананка
Стильным аксессуаром для вас станет модная сумка-бананка, альтернативный вариант классической сумки. Сейчас бананку модно носить не только на поясе, но и через плечо.
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