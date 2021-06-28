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Летние враги волос: трихолог предостерегла от непростительных ошибок

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Понедельник 28 июня 2021 21:07
Летние враги волос: трихолог предостерегла от непростительных ошибок Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Лето, солнце, море, горы - каждому свой отдых, но главное - безопасность наших волос. Как его сделать таковым, рассказала трихолог Лариса Пономаренко.

На странице в Instagram она назвала топ-4 врага волос летом.

Чтобы к осени волосы остались здоровыми и красивыми, нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Соль

После купания в море обязательно нужно помыть волосы! Морская вода, высыхания на волосах, оставляет после себя слой соли. А соль отлично сушит. Если не смыть соль, то это вызовет сухость волос. После обязательно нужно нанести кондиционер для смягчения волос.

Летние враги волос: трихолог предостерегла от непростительных ошибок

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Хлор

После посещения бассейна так же обязательно помыть волосы. Хлор, содержащийся в составе воды в бассейне, не хуже соли вредит волосам. Поэтому маршрут не меняется: бассейн -душевая.
Кстати, с водой в бассейне вообще нужно быть осторожнее и стараться меньше в нем купаться. По статистике, в отелях пищевые отравления случаются чаще от того, что люди нахлебались воды из бассейна.

3.Солнце

Солнце нам и друг, и враг. Давайте превратим его в настоящего друга - в источник красивого загара и витамина Д. Поэтому волосы нужно от солнца защищать.

Летние враги волос: трихолог предостерегла от непростительных ошибок

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Нехватка витаминов

И, конечно же, не забывайте про микроэлементы, жизненно необходимые для волос. Сезонные травы и салаты - идеальный источник микроэлементов. Зелёные салаты, руккола, кинза, петрушка, укроп, айсберг... Ешьте на здоровье ваших волос.

Напомним, что ранее косметолог Татяна Моторина рассказала, как свести к минимуму вред от декоративной косметики.

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