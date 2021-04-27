Из логистики в healthcare. Андрей Ставницер представил стартап MetaMe 

Кроме того, Ставницер поделился планами покинуть пост СЕО порта и сосредоточиться на развитии новых проектов. Сервис по подбору и адресной доставке нутрициентов MetaMe был представлен из них первым.

Сейчас на сайте metame.life идет прием заявок от желающих стать обладателями "подписки на здоровье". После запуска сервиса подписчикам предложат пройти детальное анкетирование и сдать анализ крови. На основе этих данных алгоритм, разработанный на базе новейших научных исследований, составит персонифицированную систему минералов, нутрициентов и биологически активных добавок.

По его словам, MetaMe не берется подменять медицину, речь идет о поддержке хорошего самочувствия, укреплении иммунитета и насыщении организма необходимыми ему ресурсами. Нутрициенты укрепят иммунитет, нормализуют сон, улучшат состояние волос и кожи, добавят энергии, при необходимости поспособствуют похудению.

Проект консультирует международная команда нутрициологов и иммунологов под управлением кандидата медицинских наук Алексея Башкирцева.

Чтобы избавить пользователей от необходимости искать по аптекам необходимые препараты, MetaMe будет доставлять их домой. Удобная упаковка с понятной инструкцией поможет не пропускать приемы, не тратить время на запоминание порядка приема разных лекарств. Раз в пару месяцев сервис напомнит пройти повторное тестирование, снова сдать анализы и предложит скорректировать подписку. Свои показатели участники MetaMe смогут отслеживать через сайт и мобильное приложение.

"Наша амбициозная мечта - здоровая нация. Здоровая во многих смыслах - активная, жизнерадостная, мотивированная делать что-то полезное", - объясняет Ставницер.

По предварительным оценкам, подписка на сервис будет стоить не более 2000 гривен в месяц, чтобы сделать превентивную медицину доступной для среднего класса Украины. В будущем команда стартапа надеется привлечь международную аудиторию.