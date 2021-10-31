Ломкие передние пряди волос: почему они не растут и что делать

Многим знакома такая проблема, когда передние пряди остановились на одной длине, истончились и выбиваются из общей массы волос.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир рассказала в Instagram , почему так происходит и дала советы, как укрепить и отрастить эту часть волос.

Из-за чего это происходит?

Генетическая особенность. В височной и теменной зоне, как правило, растут более тонкие волосы, нежели основная масса волос.

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Осветление волос. Если вы годами осветляете волосы, то истончение волос, особенно в височной зоне и зоне челки не избежать. Неправильный уход после окрашивания тоже играет злую шутку с волосами.

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Внешние воздействия. Больше всего во время мойки и укладки достаётся передним прядям. Мы чаще всего их трогаем, когда расчёсываемся. Больше всего проводим утюжком или феном, когда укладываем волосы. У кого-то и вовсе есть дурацкая привычка «крутить прядь волос в руке», когда нервничаешь.

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Банальная причина - ломкость. Из-за всех перечисленных факторов выше кончики не выдерживают и обламываются.

Что делать?

Попытаться снизить агрессивное воздействие на передние пряди (поменьше трогать волосы, не проводить по 10 раз щипцами по одной и той же пряди во время укладки).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Во время мытья осторожно промывайте волосы, не спутывайте хаотичными движениями, когда наносите шампунь. Бережно распутывайте волосы руками после мытья.

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При использовании стимулирующего тоника, больше внимания уделяйте проблемной височной зоне. Тоже самое касается и массажа кожи головы.

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Обязательно наносите маски и любой другой уход на передние пряди, не оставляйте волосы голыми. Отступайте 3-5 см от корней, чтобы нанести маску или кондиционер.

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Бережно расчёсывайте и распутывайте волосы, не рвите их расчёской. Сначала распутайте волосы руками, затем расческой. Помните, что расчёсывание начинаем всегда снизу, аккуратно продвигаясь вверх.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Следите за молниями на верхней одежде. Зачастую молния зажёвывает волосы и достаётся именно передним прядям волос - отсюда проблема ломкости и сечения.