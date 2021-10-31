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Ломкие передние пряди волос: почему они не растут и что делать

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Воскресенье 31 октября 2021 15:37
Ломкие передние пряди волос: почему они не растут и что делать Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Многим знакома такая проблема, когда передние пряди остановились на одной длине, истончились и выбиваются из общей массы волос.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир рассказала в Instagram, почему так происходит и дала советы, как укрепить и отрастить эту часть волос.

Из-за чего это происходит?

Генетическая особенность. В височной и теменной зоне, как правило, растут более тонкие волосы, нежели основная масса волос.

Осветление волос. Если вы годами осветляете волосы, то истончение волос, особенно в височной зоне и зоне челки не избежать. Неправильный уход после окрашивания тоже играет злую шутку с волосами.

Внешние воздействия. Больше всего во время мойки и укладки достаётся передним прядям. Мы чаще всего их трогаем, когда расчёсываемся. Больше всего проводим утюжком или феном, когда укладываем волосы. У кого-то и вовсе есть дурацкая привычка «крутить прядь волос в руке», когда нервничаешь.

Банальная причина - ломкость. Из-за всех перечисленных факторов выше кончики не выдерживают и обламываются.

Что делать?

Попытаться снизить агрессивное воздействие на передние пряди (поменьше трогать волосы, не проводить по 10 раз щипцами по одной и той же пряди во время укладки).

Ломкие передние пряди волос: почему они не растут и что делать
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Во время мытья осторожно промывайте волосы, не спутывайте хаотичными движениями, когда наносите шампунь. Бережно распутывайте волосы руками после мытья.

При использовании стимулирующего тоника, больше внимания уделяйте проблемной височной зоне. Тоже самое касается и массажа кожи головы.

Обязательно наносите маски и любой другой уход на передние пряди, не оставляйте волосы голыми. Отступайте 3-5 см от корней, чтобы нанести маску или кондиционер.

Бережно расчёсывайте и распутывайте волосы, не рвите их расчёской. Сначала распутайте волосы руками, затем расческой. Помните, что расчёсывание начинаем всегда снизу, аккуратно продвигаясь вверх.

Ломкие передние пряди волос: почему они не растут и что делать
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Следите за молниями на верхней одежде. Зачастую молния зажёвывает волосы и достаётся именно передним прядям волос - отсюда проблема ломкости и сечения.

Напомним, ранее бьюти-блогер рассказала, как правильно ухаживать за осветленными волосами.

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